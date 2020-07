Espada convierte los aplausos a Sánchez en un tirón de orejas: «Europa lidia con España como con un hijo tonto»

Pedro Sánchez no se conformó con una salva de aplausos en Moncloa.

A las 24 horas, el 22 de julio de 2020, los parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos volvieron a batir las palmas para ‘celebrar’ que Europa haya puesto unas condiciones draconianas a España en relación al rescate aprobado para salir de la crisis.

Arcadi Espada, en su tribuna de este 23 de julio de 2020 en El Mundo, no se corta un pelo a la hora de bajar al presidente del Gobierno a la dura realidad y definir como una ‘sanchez’ la performance perpetrada por el servicio de propaganda gubernamental:

Subraya que por mucho que se intente buscar algo positivo de la cumbre europea para España, no ve nada y mucho menos para recibir a Sánchez con ovaciones:

Pero todo eso está al margen de lo que ahora puede saberse. Y mucho más al margen de la pantomima montada en torno al regreso, supuestamente victorioso, de Sánchez a Madrid. Porque la principal razón de esa pueril ceremonia, que no tengo noticias de que se haya dado en otro país europeo, es que no había motivo alguno para un Sánchez victorioso. Todo lo contrario: lo había para el Sánchez silencioso, circunspecto y ausente de la decisiva reunión europea. Un estado de ánimo perfectamente explicable.

Recuerda Espada como en el mes de abril de 2020 Sánchez adelantaba cuáles eran sus intenciones a futuro y el pastizal que pensaba sacar a Europa:

El lunes 20 de abril el presidente explicó a su diario de conveniencia la propuesta con la que iba a acudir a la cumbre europea del jueves siguiente en Bruselas. «España propone un gran fondo de deuda perpetua de la UE», titularon. ¡Deuda perpetua!, y no se les movió una ceja. El subtítulo precisaba: «El Gobierno planteará en la cumbre del jueves transferencias de hasta 1,5 billones». La justificación para no tener que devolver un céntimo del billón y medio eran resueltas: «Los préstamos reembolsables [no tendrían] impacto real en la recuperación económica». Y los renglones líricos incluían frases del tipo «España ha decidido buscar mucho más protagonismo en la próxima crisis». O bien: «España es el país que con más claridad hasta ahora habla de cifras en un papel».