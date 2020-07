‘Aplausos’ Sánchez convierte el rescate de Europa a España en la consecución de la Champions

Pedro Sánchez demuestra que, al igual que todos los miembros del gabinete socialcomunista, es capaz de convertir en algo positivo una pésima noticia para España.

El presidente del Gobierno protagonizó en la mañana del 21 de julio de 2020 una ‘performance’ digna de la mejor empresa de publicidad.

Su llegada a La Moncloa, después de más de cuatro días negociando en Bruselas las condiciones del rescate para nuestro país, con todo el Consejo de Ministros aplaudiendo al mandatario español hubiese sido suscrita por el mismísimo Goebbels.

Sin embargo, es momento de hacer bajar a la Tierra a Sánchez y que sepa cuál es la realidad, que Europa no ha dado un dinero a España de libre disposición. De los 140.000 millones de euros, la mitad prácticamente son un préstamo.

El director de ABC, Bieito Rubido, tiene claro que la escena de los aplausos no solo fue impostada, sino innecesaria y además inmerecida. ¿Qué hubiera pasado entonces si Sánchez llega a lograr que el dinero dado por Bruselas no hubiese sido un préstamo?

Luis Ventoso apunta que por muchos aplausos que se den al presidente del Gobierno, la verdad de los hechos es que Europa ha puesto muchos y duros deberes a España:

Cuatro días de negociaciones insomnes. Noventa horas de discusión, solo superadas por las de Niza de hace veinte años, de 25 minutos más. Fue como un revival laico de las batallas entre católicos sureños y protestantes del Norte. España, Portugal e Italia , con sus economías arrasadas por el virus, ayudadas por Francia , también muy tocada, exigían subvenciones directas de no menos de 400.000 millones. Los cuatro paladines del rigor contable – Holanda, Suecia, Austria y Dinamarca – se negaban a que esa partida superase los 375.000 millones. Al final, como siempre, la solución intermedia: las ayudas directas de emergencia serán de 390.000 millones, de las que solo España se lleva 72.700 (lo cual no es ningún honor, como vende el Gobierno entre aplausos cursis al líder providencial, sino que da idea del gravísimo boquete de nuestro país).

Ignacio Camacho asegura que la buena noticia es que España reciba tal cantidad de dinero, pero la mala es que sea gestionada por este Gobierno socialcomunista que encima intenta vender el préstamo o el rescata como si fuese la Champions League:

Santiago González, en El Mundo, aplaude la decisión de Europa de controlar en qué va a emplear España el dinero del rescate:

Después de la Cumbre europea, el doctor Sánchez entró en La Moncloa entre los aplausos de los suyos. Él también se gustaba y por eso mismo se aplaudió. Si a lo largo de las 17 ediciones de Aló, presidente no paró de jalearse como el mejor gestor de la pandemia, cómo no iba a gustarse después de la cumbre europea. El acuerdo me parece excelente y a Sánchez ha debido de parecerle óptimo, como cualquier otro desenlace. A mí me parece un buen acuerdo para España, no tanto por el dinero que nos dan como por las condiciones que nos ponen.