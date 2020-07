¿Perdió Pedro Sánchez los papeles en Bruselas?: la foto del Primer Ministro de Grecia y la ‘bronca’ de Rutte

Pedro Sánchez habría ‘perdido los papeles’ en Bruselas. Y no solo los de trabajo.

Pero antes de eso, merece la pena volver a echar un vistazo a la imagen que del líder socialista español que más polvareda ha levantado en las últimas horas.

En una en la que aparece con el holandés Rutte, él sin mascarilla y el duro primer ministro de los Países Bajos hablando y lo que parece más serio, echándole un rapapolvo.

Esa escena ha sido la que impulso al socialista Simancas a salir desaforado en twitter criticando a Rutte y la que ha provocado interpretaciones tuiteras como esta:

Volviendo ahora a la fotografía publicada por el Primer Ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, en la se muestra por segunda vez al líder del PSOE en un encuentro de trabajo de primer nivel sin ningún documento en sus manos.

In yet another meeting, this time with Angela Merkel, @EmmanuelMacron, @GiuseppeConteIT, @sanchezcastejon and @antoniocostapm. Europe must remain ambitious. Let’s get a deal done tonight. #EUCO pic.twitter.com/YwzgYolOPE

