Rafael López Charques: «Al revés»

Con frecuencia oímos decir a muchas personas que el mundo está al revés. Desde luego no nos extraña, con todas las cosas raras que están pasando en el globo, no es para menos. No tenemos conocimientos suficientes, para hablar con una admisible opinión de lo que pasa en otros países, lo reconocemos. Depende de la fuente a que vayamos, son un ejemplo o un desastre.

Sin embargo si podemos hablar de nuestra, para algunos, querida España. Aunque también las informaciones son contradictorias, la realidad cotidiana nos pone en evidencia la verdad. Ello nos autoriza a decir que nuestro país va al revés, en el mejor de los casos a ningún sitio, y lo más probablemente al desastre.

Podemos preguntarnos de quien es la responsabilidad del mal camino que seguimos.

La respuesta del desgobierno y de la clase política que vive de ser eso, será que es de los ciudadanos, que no comprendemos todo lo que están trabajando por nosotros, y siempre les criticamos y les ponemos todas las trabas posibles.

La respuesta nuestra es que los responsables son el simulacro de gobierno que sufrimos, con su no admirable jefe a la cabeza, y la mayor parte de la clase política, que mucho prometer, mucho pelearse entre ellos, cara a la galería, mucho rasgarse las vestiduras por cosas que hacen los contrarios (cuando ellos hacen lo mismo no se enteran), etc. En definitiva, siguen eso de que “vengan días y caigan panes” pues “tonto él último”.

En un tiempo, hace siglos, se hablaba de Las Españas. Hoy en día, desgraciadamente por motivos muy distintos, ya estamos en ellas. Vamos al revés como los cangrejos. El paso siguiente, que unos buscan abiertamente, y otros aceptan disimuladamente por cobardía, es que no haya ni una.

Están regando a la comunidad catalana de dinero, en claro agravio comparativo con otras, siendo su real objetivo que “cum fraude” pueda mantenerse y disfrutar de sus prebendas.

No solo es darles dinero a raudales, sino también dejarles hacer lo que quieran. Se ha hecho pública la noticia de que al parecer se está estudiando el traspaso de la formación sanitaria especializada (la FSE) a la Generalitat, que incluirá, entre otras, las competencias para formar a los médicos internos residentes (los MIR). ¿Qué les parece? Es de suponer, tal como están actuando los gobernantes catalanes, que una de las materias que más puntuarán, cuando no eliminatoria, para obtener el correspondiente título será el dominio del idioma catalán. Españoles de la Comunidad Catalana, estense tranquilos, si se mueren porque los especialistas no son lo suficientemente competentes, tendrá a cambio la dicha de que los han tratado en catalán, que seguro lo dominarán perfectamente todos.

Al revés de lo que prometió actuará nuevamente “cum fraude”, pues dado que la Unión Europea ha retirado la inmunidad al fugado de Waterloo y sus compinches, no se atreverá a cumplir aquello de “Yo me comprometo, hoy y aquí, a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la Justicia”. Le va en ello su puesto.

Parece ser que el partido del desgobierno está estudiando que puedan votar los emigrantes con permiso de residencia, aunque no estén nacionalizados, y rebajar la edad a los dieciséis años. Como somos verdaderamente generosos, no como ellos, les aconsejamos que den marcha atrás, dado que, por ejemplo, en las últimas votaciones a una comunidad, los populares sacaron casi la tercera parte de sus votos entre la gente de menor edad. Una cosa es ser joven y otra ser tonto.

En definitiva, el partido que figura como gobernante, está haciendo todo la revés de cómo debía. Esto solo tiene una explicación, que están atados por otros y solo les preocupa lo inmediato. Todo un ejemplo.