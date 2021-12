«El origen de las ´comilonas´ navideñas y del intercambio de regalos”

Las fiestas paganas, conocidas como las Saturnales, se celebraban del 17 al 23 de diciembre para festejar el fin del período oscuro del año y el nacimiento del nuevo ciclo de luz creciente. El broche a las Saturnales se daba en la madrugada del 25 de diciembre con la entrada del Sol en el signo de Capricornio (solsticio de invierno).

Durante siete días ininterrumpidos de fiesta, durante los cuales no trabajaban ni los esclavos, Roma se inundaba, de vivarachas reuniones familiares y de amigos, con las consiguientes broncas nacidas fruto de la sinceridad que suele dar el vino. La ciudad entera se sumía en una vorágine de banquetes, vómitos, más banquetes, borracheras, y más vómitos, para finalmente, aquellos que aún se tenían en pie, proceder al intercambio de regalos.

Como ustedes pueden ver “no hay nada nuevo bajo el Sol”. De estos festejos escribió el poeta hispano Marcial [40 dC – 104 dC]: “…que cada uno dé los regalos que le convenga a sus comensales; éstas son frivolidades, fruslerías y otras cosas más si cabe, de menos importancia. (…) ¿Pero qué haré con preferencia, Saturno, en los días de borrachera que en vez del cielo te consagró tu propio hijo? «. (Marcial. XIV, 1)

La sacra juerga

Los jolgorios comenzaban con un sacrificio en el templo de Saturno, al pie de la colina Capitolina, seguido de un banquete público al que estaba invitado todo el mundo. Durante esos días, se decoraban los domicilios, las ´domus, con plantas y guirnaldas, al tiempo que se encendían velas para celebrar la nueva venida de la luz que conllevaba el Solsticio de Invierno.

Las familias se visitaban y se hacían regalos, durante el transcurso de prolongadas comilonas no siempre pacíficas. Por las calles no se respiraba más que hedonismo y buen humor. Los tribunales de justicia y las escuelas cerraban sus puertas para no amargar a nadie las fiestas, y además, durante esos días, no estaba permitida la guerra ni la ejecución de criminales, ni ejercer otro arte que el de la buena cocina.

La cristianización de lo pagano, o la ´paganización´ de lo cristiano

La primera noticia que se tiene de la Natividad el 25 de diciembre, aparece durante el pontificado del papa Julio I (337-352). Este papa, en el año 345, estableció que Jesucristo había nacido un 25 de diciembre. Se fijó dicha fecha de una manera arbitraria y sin el menor fundamento histórico ni documental, haciéndola coincidir artificialmente con la celebración pagana del solsticio de invierno y todos los festejos [Saturnales] que precedían y acompañaban a su celebración. Cien años antes de dicho decreto papal, el emperador Aureliano había fijado el 25 de diciembre como festividad del “Natalis Solis Invicti” [“Nacimiento del Sol Invicto”], por razones políticas y en un intento por vertebrar el Imperio bajo un solo dios.

Posteriormente, en el año 529, el emperador Justiniano declaró oficialmente la Navidad como festividad del Imperio. Es a partir de entonces cuando las antiguas borracheras paganas por la celebración del “Solsticio de Invierno” se concentraron en la Nochevieja y el Año Nuevo, separadas pudorosamente de la Nochebuena y el día de Navidad, fechas estas en las que también se seguía comiendo y bebiendo en exceso, pero, en ese caso, por razones ´pías´.

Entonces, cuando nació Jesucristo. El año exacto, mes y día del nacimiento, lo desvelaremos en breve. El tema merece un escrito aparte.