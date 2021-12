‘Arderéis como en el 36’; o el discurso de odio ‘políticamente correcto’

Si yo les cuento que, en una exposición realizada en la capital de España con dinero público, concretamente en el MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA, entre otras ´obras de arte´, figuraba las cajas de cerillas cuya fotografía ilustra este escrito, no creo que sorprenda a nadie.

Tampoco se sorprenderá nadie si digo que en su momento se organizó una recogida de firmas como protesta, que finalmente no sirvió de nada, al negarse los responsables del museo a retirar de la exposición ´la obra de arte´ presentada por el colectivo feminista argentino “Mujeres públicas”. Ver RAE.

Tampoco se sorprenderá nadie si digo que el entonces director y máximo responsable del museo, Manuel Borja-Villel, fue contratado en 2008 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

TAMPOCO SE SORPRENDERÁ NADIE SI DIGO QUE LA MENCIONADA EXPOSICIÓN, DONDE EN UN CLARO DELITO DE ODIO HACIA LOS CATÓLICOS Y SUS CREENCIAS, SE HACÍA APOLOGÍA DE LA QUEMA DE IGLESIAS, TUVO LUGAR A FINALES DE 2014, BAJO EL GOBIERNO ´blandiblu´ DE MARIANO RAJOY.

Como tampoco se sorprenderá nadie si digo que Manuel Borja-Villel, que nombró Zapatero y mantuvo en su cargo Mariano Rajoy (a pesar de tener el PP mayoría absoluta), sigue siendo el máximo responsable del Museo Reina Sofía, bajo el gobierno social-comunista de Pedro Sánchez.

La cosecha del discurso del odio ´progre´

Aquí quisiera hacer un inciso para recordar a los que intentaron provocar una masacre el 12 de julio de 2009, al colocar artefactos incendiarios en los conductos de ventilación de una iglesia de Majadahonda, en Madrid. Concretamente, siete botellas de dos litros cada una, repletas a rebosar de gasolina y conectadas con una mecha, con la criminal intención de hacerlas estallar durante la misa dominical de las 11´30h que suele ser la más concurrida, y en la que el templo se llena rebosar de familias con niños.

La mecha les falló a los ´progres´, pero intentar, lo intentaron, y el hecho de ser unos torpes chapuceros de pelotas, no les exculpa de ser moralmente unos asesinos. Los culpables nunca fueron detenidos; supongo que sería porque el Ministerio del Interior presuntamente debió de marcar otro tipo de prioridades para los Cuerpos Y Fuerzas de Seguridad del Estado, tales como la investigación, localización y detención de los responsables de robar dos huevos del nido de un águila perdicera en Andalucía.

Génova, el virus ´Cobardiano´, y el efecto Dunning-Kruger ¿Qué puede salir mal?

Puede que Isabel Díaz Ayuso sea la excepción a ese complejo de inferioridad ante la auto supuesta ´superioridad moral de la izquierda´, que desde los tiempos de ´Cobardiano´, parece infectar al PP. Quien desde luego ha demostrado que no es una excepción y está presuntamente infectado hasta los tuétano con la pauta completa, es Martínez-Almeida, que no sólo no ha derogado la ´cacicada´ de su antecesora, sino que además la ha ampliado, olvidándose de su electoralista ´acabaré con Madrid Central´. Como Pedro Sánchez y sus promesas, pero en modo ´PINOCHO-NANO´.

Con ´Cobardiano´ en la Moncloa ya tuvimos suficiente ración de acomplejados, ´cagalindes´ y ´cagados´. Aunque como decía Murphy, ´no existe situación mala que no sea perfectamente empeorable´.

Como diría el conde de Romanones: ¡Qué tropa, joder, qué tropa!