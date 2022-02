Inda: «El pulso de Hitler y Mussolini tiene su réplica posmoderna en Putin y Xi Jinping»

Reconoce, como muchos españoles de bien, que jamás habría pensado que Putin llegaría tan lejos.

Pero el sátrapa ruso ha llevado a cabo sus planes y cada vez está más claro que no piensa conformarse con la mera invasión de Ucrania.

Desde ese prisma lo ve y lo analiza Eduardo Inda este 26 de febrero de 2022 desde su tribuna en el diario La Razón:

Sinceramente, nunca pensé que hubiera invasión de Ucrania. He sido uno más de la legión de periodistas, analistas y mediopensionistas a los que no se nos pasaba por la cabeza que Putin estuviera tan demenciado. Intuía que era más pragmático, entre otras razones, porque a él y a la panda de mafiosos que maneja Rusia no le viene precisamente bien el aluvión de sanciones comerciales y el bloqueo de cuentas y patrimonios decretados por el mundo libre.