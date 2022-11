Ofendido y cabreado por el continuo y descarado insulto a la inteligencia que practican la mayoría de medios de comunicación (tanto públicos como presuntamente untados), de un tiempo a esta parte recurro a los canales informativos de ´la resistencia´ existentes en YouTube, para poder enterarme de algo mínimamente veraz. Pero al parecer, se ve que no he sido el único en hacerlo, y la ´Stasi´ del Gran Hermano se ha enterado, ya que últimamente, hay una auténtica pandemia de publicidad institucional en YouTube, vendiéndonos ´la cabra´ de que las cosas no son lo que son, sino lo que ellos dicen ellos que es.

Y saben qué es lo más kafkiano de todo este despropósito, pues que el ´goebbeliano anuncio´ “HEROICA AVE, SALVA A UN PEZ DE MORIR AHOGADO”, se paga con el dinero esquilmado al pobre pez. Nos deben ver cara de besugo.

Suspiro esperando el día en el que podamos decir: ´Un pajarraco jodió a un pez, pero no lo joderá otra vez´.