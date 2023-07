Sánchez no es un mentiroso

La mayor e injusta equivocación de los últimos años ha sido resuelta: Pedro Sánchez Pérez-Castejón no es un mentiroso. Y no lo es por la simple razón de que no sabe distinguir la verdad de la mentira y, en consecuencia, no es culpable de tan tremendo insulto a su dignidad y hay que absorberle y retractarse porque lo que hace Sánchez es cambiar de opinión.

La prueba más clara de esta equivocación multitudinaria son las acertadas declaraciones que hizo Sánchez con motivo del asalto de una dirigida turbamulta brasileña a las sedes oficiales en Brasilia de los tres poderes del Estado:

“La mayor amenaza del mundo es el resurgir de movimientos ultra. Lo que hacen es recurrir a las mentiras, a la violencia verbal y finalmente al asalto a las instituciones democráticas. Lo vimos en Estados Unidos, ahora en Brasil y lo vemos en diferentes latitudes. Es un fenómeno repulsivo. En esta lucha de valores que se libra a nivel mundial, cada país elige su destino y España ha elegido el de los valores democráticos y el multilateralismo” (El País, 9 de enero de 2023).

¡Acabáramos!, Sánchez Pérez-Castejón no es un mentiroso porque, simplemente, no sabe lo que es una mentira: “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente” (DRAE) y, por ende, tampoco lo que es una verdad: “2. Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa” (DRAE).

Ahora se entiende mucho mejor que el pobre Sánchez presentase en la Universidad Camilo José Cela una tesis doctoral que no era suya, lograse el título y alardease después de un currículum que no tenía, o que afirmase rotundo que no llegaría al poder aliado con los separatistas catalanes; que prometiera hasta el hartazgo que “con Bildu no vamos a pactar. Si quiere se lo digo cinco veces o veinte”.

“Aquellos que ensalzan a Otegui y le llaman hombre de paz deberían recordar la memoria de Ernest Lluch” (hoy, el partido de la banda que asesinó a varios socialistas es socio preferente en el Parlamento); que con Podemos tampoco. “Ni antes ni después el PSOE va a pactar con el populismo.

El final del populismo es la Venezuela de Chávez, la pobreza y las cartillas de racionamiento”.

“Un Gobierno de coalición tendría un ministro de Unidas Podemos y yo sería un presidente de Gobierno que no dormiría por las noches, al igual que el 95% de los españoles” (gobierna en coalición con los populista/comunistas/separatistas de Unidas Podemos, que detentan cinco ministerios: Trabajo, Consumo, Igualdad, Derechos Sociales y Universidades ); que traería a España a Carles Puigdemont i Casamajó de una oreja y endurecería la ley contra los separatistas porque “Clarísimamente ha habido un delito de rebelión en Cataluña” (por exigencia de Oriol Junqueras Vies les ha regalado los indultos, después de afirmar muy engolado que “Nunca más (habrá) indultos por motivos políticos”, la eliminación del delito de sedición y una rebaja del de malversación a medida de las necesidades de ERC).

Se comprometió a limitar el uso del Decreto Ley a circunstancias excepcionales, y ha acabado pulverizando todas las cifras y registrando récords. Pero ahora lo entendemos. Sánchez no miente porque no sabe lo que es una mentira. Que le den clases en la Real Academia Española.

Y qué me dice de su lucha ciclópea contra el cambio climático. Sánchez es de los pocos primeros ministros que hay en el mundo que nunca viaja en transporte privado para asuntos particulares porque eso aumenta la contaminación. Solo lo hace en medios públicos y esto también hay que reconocérselo y agradecérselo.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL