Hasta Siempre, Ntvespana y Álvaro Romero

Este 25 de julio, Día del Apóstol Santiago, recibí un atento correo electrónico de don Álvaro Romero Ferreiro, director de SND Editores, anunciando el cierre del diario, el próximo sábado, día 29.

Lo siento mucho, muchísimo, pero comprendo las razones humanas que hay detrás de la decisión.

Son diez años de dar la batalla, cultural, ideológica y política, pero de alta política, en defensa de los intereses generales de la religión católica, y de nuestra Patria, la cultura, las tradiciones, etc., todo aquello que se está intentando borrar de la Historia de España.

No recuerdo la fecha exacta en la que empecé a colaborar con vosotros, pero debió de ser muy pronto…

Recuerdo que en esa primera época, no me gustaba mucho el diseño de Sierra Norte Digital, con tres secciones bien definidas, local, Sierra Norte, regional de Madrid y nacional, donde había información y opinión, pero, poco a poco, me fui encariñando con el medio.

Posteriormente dimos el salto a El Correo de Madrid, y la verdad es que aquello ya parecía otra cosa, y estaba más enfocado a noticias e informaciones de ámbito nacional.

El Correo de Madrid se quedó corto, y hubo que dar el salto a El Correo de España, todo ello sin recibir ayudas de aquellos a quienes defendíamos y representábamos, pero si varias denuncias y demandas millonarias, por el supuesto “derecho al honor” de quienes carecen de él, por sus actos.

En 2018, y por un artículo sobre el día de la mujer, defendiendo el matrimonio y la maternidad, como forma de “realizarse” las mujeres, colectivos de femihistéricas pidieron mi cabeza a don Álvaro Romero, exigiendo que dejará de publicarme nada, en una interpretación sui generis de la libertad de expresión, que sólo existe para ellas.

Creo que se unió a esta petición algún Ayuntamiento de la Sierra Norte de Madrid, ámbito territorial que se promocionaba por medio del diario.

De motu proprio, don Álvaro Romero público un valiente artículo diciendo que de eso nada, y que él y su diario defendían la libertad de información y de opinión, no la censura.

En otras palabras, y como mis padres me enseñaron desde la más tierna infancia que hay que ser agradecidos, serían un hideputa si no lo fuera con este diario, que me ha dado una gran libertad, nunca ha censurado ninguno de mis trabajos, ni total ni parcialmente, y ha tenido que afrontar costosas demandas judiciales por ello.

(De las que hemos salido victoriosos, en primera instancia, a Dios gracias, pero ya sabemos la maldición gitana: ¡pleitos tengas, y los ganes!).

En esta casa me he sentido como en mi casa, y echaré en falta poder leerlo, y aprender de la nutrida selección de redactores y colaboradores, todos de primera línea –excepto el que suscribo-, y de los que no voy a nombrar a ninguno en concreto, pues sé que me dejaría a periodistas y escritores muy valiosos en el tintero.

Y, por último, pero no menos importante, mi gratitud a todos ustedes, amigos lectores, de esta gran familia que es Ntvespana, que han tenido la paciencia de dedicarme parte de su tiempo, leyéndome, y criticándome cuando lo han estimado conveniente, pues solo del contraste de ideas sale la luz y la verdad.

Mientras Dios me de fuerzas, seguiré escribiendo en otros diarios digitales donde podrán leerme: PaNam Post, de Miami, USA, El Español Digital, Periodista Digital, El Diestro, Tradición Viva, Siempre P´Alante, El Criterio, Heraldo de Oregón…

Y quedo a disposición de cualquier medio serio, que respete mis ideas y a mi persona, y defienda los intereses generales de la Patria, y el humanismo cristiano que impregna mis raíces católicas y vida.

Podrán ver mis libros en https://www.graueditores.com, o leer una selección de mis artículos en https://www.ramirograumorancho.com, por supuesto de forma gratuita.

Si alguien quiere contactar conmigo personalmente, puede hacerlo en [email protected], en la seguridad de que contestaré debidamente.

Gracias, amigos. Ha sido un placer haber tenido el honor de compartir una década con ustedes.

Dios con nosotros.

Ramiro Grau Morancho

Académico, jurista y escritor