Feijoo, como Churchill, apela a luchar porque es está violando el Estado de derecho

Cuando se rompe la certeza constitucional de un país, no sólo se retrocede democráticamente en la historia de ese país – sería el mal menor – sino que se extingue o desaparece la democracia al violarse el Estado de derecho de esa nación.

España está en una encrucijada tan delicada que nos recuerda aquel tiempo del discurso – We shall fight on the beaches (Lucharemos en las playas) – que tuvo que pronunciar el primer ministro británico Winston Churchill en la Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido el 4 de junio de 1940.

Lo que hizo Churchill, a través de la BBC, con un país, en cuya población se había apoderado un desánimo generalizado, fue, primero, mostrare altivo de la nación a la que representaba en ese momento, después, ser desafiante advirtiendo a los ciudadanos británicos el posible colapso de Francia y el intento más que probable de una invasión por parte de los nazis, es decir, estaba motivando a la población británica para no fallar o languidecer

«Llegaremos hasta el final…lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire… lucharemos en las playas, lucharemos en las pistas de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, ¡nunca nos rendiremos!»

Ahora, Alberto Núñez Feijoo, consciente de la responsabilidad que tiene no sólo como político y hombre de Estado, cuyo partido ha ganado las últimas elecciones generales de 2023, sino como ciudadano español, ante un proceso de amnistía presuntamente inconstitucional y al margen de la opinión de la ciudadanía, sin previa consulta de ningún tipo y previendo las secuelas de la misma, fundamentalmente, un referéndum de autodeterminación de una comunidad autónoma como es Cataluña sin consulta previa a toda la nación, llama con determinación y orgullo de la nación a la que pertenece a movilizar pacíficamente a sus compatriotas en todas las plazas de las capitales de provincia para denunciar los oscuros y antidemocráticos acuerdos que el presidente en funciones está llegando con los políticos independentistas catalanes, no con la población de Cataluña, que, lastimosamente, como siempre, queda al margen. No hay que olvidar, que el PP fue la tercera fuerza política en Cataluña en las generales de julio pasado, superando en votos tanto a Junts como a ERC.

«No nos van a silenciar, no nos van a callar y no nos van a parar…estaremos en todas las plazas unidos ante los atropellos de Sánchez…nunca podrá comprar la libertad, la dignidad y a la sociedad española…eso no es democracia…España no se decide en función de los intereses de una persona…España la deciden los españoles y que se vote lo que no se votó el 23 de julio…actuaremos con todos ante todas las instancias y en todos los ámbitos…defenderemos a nuestros compatriotas catalanes…»

España no está polarizada como antañazo entre la derecha y la izquierda, España está manipulada groseramente por ciertos medios y personas que no respetan su unidad.