Nuestros cantos serán silenciados, pero no importa, seguid cantando

Aunque las piernas ya no te sostengan y tu presente por la realidad herido te diga que ya no hay futuro, no te des por vencido, porque aún te quedan muchas estaciones por las que pasar antes de llegar al andén del adiós definitivo.

Y en el momento de cada despedida, piensa en lo que siempre quisiste ser y no en lo que has sido, porque al fin y al cabo el final de cada vida no es más que el comienzo de un nueva aventura; de una nueva realidad que te dará la oportunidad de poder reescribir con sueños tu destino.

No importa lo que te queda de vida, lo que importa es que ni es la primera ni la última que viviremos, con la esperanza puesta en lo que seremos y no en lo que hemos sido.