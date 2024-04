¿CÓMO LLAMARLES?

‘Los socialistas votan en contra, en Europa, de que se sancione a los que acosen a hispanohablantes en Cataluña. El informe, avanzado por EL MUNDO, ha sido aprobado pese a la oposición del PSOE y Podemos. (19/3/2024.)

Real Academia Española: Acosar: ‘Perseguir, apremiar, importunar a alguien con molestias o requerimientos’.

He tenido dudas. ¿Cómo llamar a los socialistas y a los podemitas? Pero no hay lugar a las dudas. En una democracia, NO DEFENDER a los acosados por hablar en español, en España, es repugnante y antidemocrático. En conclusión, creo que estos socialistas y podemitas- y los que les apoyan- merecen ser calificados como ‘miserables antidemócratas’.

Si tengo razón, esto es muy grave porque están en el gobierno. Y estamos hablando- teóricamente- de una sociedad democrática. Si viviéramos en una dictadura, esto no causaría asombro. Por ejemplo, ¿alguien se sorprendería de que, en la Alemania nazi, se acosara a los judíos? ¿alguien se sorprendería de que los ‘camisas negras’, organizados por Mussolini, acosaran a sus adversarios políticos? Aunque, en estos casos, ‘acosar’ es muy suave, tanto en relación a los nazis, como en relación a los fascistas.

Pablo Iglesias Turrión, comunista ejemplar, ha reivindicado el Terror Rojo en Vallecas. (LD/11/4/2021.) ¿Qué es el terror rojo? Muy resumidamente. Tras la revolución rusa de 1917, se llamó «Terror Rojo» a un período de tiempo entre 1918 y 1922 durante el cual los bolcheviques efectuaron una campaña de arrestos y ejecuciones masivas.

Estas cosas sucedían en sistemas políticos antidemocráticos. Dictatoriales. Pero los socialistas y podemitas han votado NO DEFENDER a los acosados por hablar español, en España. Y en un sistema supuestamente democrático. Es repugnante. ¿Cómo llamar al que les vota?

No son dignos de ocupar ningún cargo público. Sin embargo, no sólo ocupan cargos públicos. El socialista Pedro Sánchez y sus socios, una cuadrilla de maleantes antiespañoles, gobiernan. ¿Qué está pasando?

Si tengo razón, vivimos una grave anomalía democrática dentro de un sistema, teóricamente democrático. O sea, vivimos una apariencia democrática. En el año, 2022, España es degradada y pasa a ser una «democracia defectuosa», según ‘The Economist’. A esta democracia ‘defectuosa’, tenemos que añadir la amnistía de Pedro Sánchez (marzo/2024) a los golpistas catalanistas, a pesar de que anuncian que volverán a dar otro golpe de Estado.

¿Por qué los amnistía? Porque necesita sus siete votos para permanecer en el sillón presidencial. Nada de mejorar la convivencia y otras indignas mentiras socialistas, aireadas por las criadas mediáticas subvencionadas. Todo apesta. ¿Sólo ‘democracia defectuosa’? Añadamos el escándalo de la compraventa fraudulenta de mascarillas durante la pandemia. Implicados muchos altos cargos socialistas. Se forraban (millones de euros) fraudulentamente mientras moría gente por la pandemia. ¡Qué asco! A esta trama repugnante se la conoce como el ‘Koldogate’, pero Koldo es un personaje menor. Hay muchos socialistas importantes implicados. ¿Sólo ‘democracia defectuosa’?

Toda esta indignante basura trata de blanquearse por los que antes se llamaban ‘periodistas’. Ahora no merecen tan digno nombre. Son chusma, como sus amos. Igual que los feligreses/votantes/aborregados. No es un insulto. No se hagan ilusiones.

‘Nada de lo que hace Sánchez sería posible «sin la infame colaboración de los periodistas del régimen sanchista». El régimen sanchista, cada día más parecido al de Maduro y Daniel Ortega, se lanza contra Ayuso para salvar a Begoña Gómez. (LD/19/3/2024.)

Si tengo razón, todo lo anterior es gravísimo. Hablando en términos democráticos, toda esta infamia exigiría la dimisión del gobierno y convocatoria de elecciones. Si tuvieran vergüenza, claro. Y esto fuera una democracia normal. Y hubiera más ciudadanos y menos creyentes políticos.

Pero si no tengo razón, vivimos en una democracia que es la envidia de todo el mundo. Acaba de anunciarlo Sánchez: ‘Los progresistas del mundo nos ven como un ejemplo’. Si es cierto, son tan miserables como este gobierno y la tropa de maleantes que le sostiene. Si no es cierto, una mentira más.

Pero las criadas mediáticas no me han comido el coco (ni a muchos otros, afortunadamente), aunque mienten todos los días. Como dice Antonio Elorza, catedrático de Ciencias Políticas: ‘La lógica de actuación de Sánchez es la del jefe de una organización gansteril, dispuesto en todo momento a eliminar al grupo rival que le disputa el territorio’. (The Objective)

La oposición democrática, debe estar a la altura de la gravísima situación que vivimos. Nada de centro/centrado, ‘gestión y moderación’, ‘catalanismo cordial’ y otras frivolidades peperas. Cuando se incendia la casa, manguera a tope. Si resulta que no te enfrentas a unos adversarios políticos, sino a una organización gansteril, tu mesurada oposición es inútil, Alberto. Seguiremos caminando hacia la Venezuela de Europa.

El último libro de F. Jiménez Losantos, se titula, ‘El camino hacia la dictadura de Sánchez’, ¿es casualidad?

No, pero los demócratas resistiremos a esta izquierda autoritaria, corrupta y sus socios golpistas y filo terroristas. ¿Cuánta inmundicia, corrupción e infamia tiene que haber, para que el pueblo adormecido y la derecha centrada despierten?

Mejor hablemos del novio de Ayuso.

Sebastián Urbina