La Agencia Española de Protección de Datos (AEP) no protege nada

Creo que hace varios años ya escribí sobre esta inútil AEPD, que se lava las manos como Pilatos ante cualquier problema que les planteas, y que es de su exclusiva competencia.

Es triste decirlo, pero es la práctica habitual en la mayoría de las administraciones públicas, por no decir en todas…

La AEDP se dedica a proteger los datos, por lo menos en teoría.

En la práctica, la verdad es que no sé a qué se dedican –aparte de a cobrar sus buenos sueldos a fin de mes-, pues son incapaces de solucionar problema alguno, y siempre repiten la misma cantinela: “Si no está de acuerdo, vaya a los juzgados y tribunales”, etc.

Más bien actúan como agencia protectora de los intereses de las grandes corporaciones, y grupos de desinformación y manipulación informativa, subvencionados, siempre al servicio del poder, sea del color que sea…

Para ese viaje, podríamos ahorrarnos el mantenimiento de ese ente, que supone un gasto de varias decenas de millones de euros al año.

El plazo de resolución, que en su caso es de no resolución, es de seis meses, plazo que suelen agotar. Supongo estarán cansadísimos, disfrutando de sus nada merecidas vacaciones, y de los interminables desayunos en las cafeterías próximas, que a muchos empleados públicos, si realmente quieren encontrarles, tienes que ir a buscarles a los bares próximos. Y pagarles el desayuno, por supuesto.

Los instructores de la AEPD, que nada instruyen, pues pasan de todo, y suelen decir que acudas a los tribunales, deben de ser de su padre y de su madre, y puede darse perfectamente el caso de que ante un mismo problema o asunto, uno te diga que tienes razón, y otro que no…

¡Nadie les negará la equidistancia entre las partes!

Al cincuenta por ciento le dan la razón, y al otro cincuenta por ciento le dicen que no la tiene…

Y todos contentos.

(Tengo algún caso en que ha sucedido esto en mis archivos, y si niegan la mayor, me veré obligado a aportar los casos, concretos y determinados).

Por no hablar de la nulidad de pleno Derecho de todas sus resoluciones, de la presencia de una Directora que ocupa un cargo que no existe, etc.

(Sobre este asunto hay un brillante trabajo de un ex juez español del tribunal europeo de derechos humanos, y del tribunal supremo, el abogado don Javier Borrego, que ahonda en el problema, y lo disecciona, como un hábil cirujano del Derecho. Todos mis elogios para él).

En resumen, hoy por hoy, la Agencia Española de Protección de Datos es un barco a la deriva, dirigido por una directora que okupa –y nunca mejor dicho lo de okupa-, un cargo que no existe, y todas y cada una de sus resoluciones son nulas de pleno Derecho.

Esta es la España del régimen comunista sanchista… Administraciones inútiles, que no sirven para nada.

Y montones, cientos, miles, de fundaciones que solo valen para fundirse el dinero público, observatorios que solo observan lo que le interesa al poder, y chiringuitos varios, para dar de comer, opíparamente, a la claque de Sánchez y Begoña, que Pedro está muy enamorado de su mujer.

¿Conocen alguna nación, digna de tal nombre, donde uno pueda vivir tranquilo, los últimos años de su vida, se hable el español –no castellano-, y haya Ley y Orden…?

Si es así, ruego me informen.

Les quedaré muy agradecido.

Ramiro Grau Morancho,

Académico, jurista y escritor