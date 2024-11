Paseando al General Franco como hicieron con el Cid

Cuenta la leyenda, surgida en el siglo XIII para atraer peregrinos al monasterio de San Pedro de Cardeña, Burgos, que tras la muerte de «El Cid Campeador» lavaron varias veces su cuerpo, lo enjuagaron con bálsamos y mirras de los pies a la cabeza, lo armaron con cotas de malla y yelmo de buen acero, lo vistieron con talares blancos y, con la Tizona en la mano, los ojos abiertos y las barbas aderezadas y limpias, lo subieron a lomos de Babieca. Con Pero Bermúdez, su portaestandarte, a un lado, y Gil Díaz, su hombre de confianza, un musulmán convertido a la fe cristiana, situado en el flanco contrario, Rodrigo Díaz de Vivar, el Campeador, salió por última vez al frente de sus huestes y derrotó a los almorávides en justa liza, expulsándolos hacia el mar, causando una enorme mortandad entre sus filas y provocando que muchos se ahogaran antes de subir a los barcos para huir… Incluso cuentan que «El Cid» ordenó a su esposa, Doña Jimena, que evite el duelo y que no llore para que no se extienda la noticia de su fallecimiento entre las tropas adversarias, y a sus hombres de confianza, aquellos que le han seguido en sus destierros y conquistas, que convoquen a la población a las murallas, hagan resonar trompetas y tambores y que en todo momento muestren una enorme alegría. Al mismo tiempo ordena que carguen en acémilas y carros todos los objetos de valor y que lo mantengan todo dispuesto para partir de Valencia después de la batalla…

El ataque del ejército del Cid se produce de noche, exactamente después de medianoche. A esa hora se abre la puerta llamada de Castilla. Salen cuatrocientos jinetes conducidos por Álvar Fáñez, el amigo inseparable del Campeador, luego las mulas y caballos cargados con los objetos y pertenencias, después otro contingente de 400 jinetes con el Cid a la cabeza, y, al final, otros cien con Jimena al frente. La acción, al desarrollarse de madrugada, sorprende a los musulmanes, que huyen asustados y temerosos ante la imagen de un jinete blanco que blande una espada de fuego (Santiago matamoros, que ha acudido a ayudar a Díaz de Vivar). Durante la retirada, los almorávides pierden un porcentaje muy alto de sus contingentes.

Así ganó el Cid su última batalla cuando ya había muerto. Es uno de los hechos más conocidos que nos ha dejado su historia y uno de los principales mitos que rodean si figura. Un suceso que se ha repetido a lo largo de docenas de generaciones . La «Historia de España», de Alfonso X el Sabio, lo recoge y lo toma por un suceso cierto, y el folclore y las tradiciones han mantenido viva esta gesta hasta hoy. Incluso el director Anthony Mann la recogió en su filme sobre el héroe castellano.

Inevitablemente, la manera de actuar de Pedro Sánchez y sus secuaces recuerda al episodio que acabo de contar, cuando pasea el cadáver del General Francisco Franco cada vez que se ve en apuros, hasta el extremo de haber llegado a profanar su tumba para tener la oportunidad de hacerlo de manera no metafórica… Para sacar a pasear el cadáver de Franco en esta ocasión, pues a buen seguro que no dejará de aprovechar la oportunidad, cuenta con la inestimable colaboración de VOX, partido político que cuando la izquierda española tiene dificultades acude rauda en su auxilio…

Pues sí, esta vez le ha tocado hacer de tonto útil a uno de los gerifaltes de VOX de nombre Manuel Mariscal. En estos días en los que Pedro Sánchez es acosado por todos lados, y como dice el refrán si se le ocurriera crear un circo le crecerían los enanos, el Diputado de VOX por Toledo ha tenido la feliz ocurrencia (seguro que todos los socialistas, comunistas, etarras y separatistas estarán exultantes, gozosos, eufóricos, contentísimos…) de hacer un discurso en el Congreso en el que ha hecho apología del General y de su régimen. El tonto útil del PSOE, como al que se le ocurrió asar la manteca, ha afirmado que el periodo que siguió a la guerra civil española fue de «reconstrucción, progreso y reconciliación» y que son muchos los jóvenes que lo están «descubriendo» a través de las redes sociales.

Como digo más arriba, esta vez le ha tocado a Manuel Mariscal el turno de hacer de tonto útil.

Si uno hace memoria de la trayectoria de la agrupación política que preside Santiago Abascal, observará que han sido ya unas cuantas las ocasiones en las que VOX ha actuado, consciente o inconscientemente, de tal manera que Pedro Sánchez y los enemigos de España han acabado sacando un enorme beneficio. Sirvan como muestra las dos veces en las que Abascal y sus oligarcas y caciques presentaron mociones de censura contra el presidente del gobierno a sabiendas que no podían prosperar, pues no contaban con el apoyo de los diputados suficientes como para desbancar a la izquierda del gobierno de España. Ambas veces las supuestas mociones sólo sirvieron para que Pedro Sanchez se luciera, y saliera exitosísimo de la situación que entonces padecía… También sirvieron, y esto es muchísimo más grave, para demostrar que Pedro Sánchez no tiene oposición en España y que tampoco existe una derecha española decente, dado que ni Feijoo ni Abascal tienen un programa de gobierno realmente alternativo que, pretenda dar solución a los serios problemas que sufren España y los españoles, pues no tienen objetivos claros a corto, medio y largo plazo que conecten con lo que realmente preocupa, ocupa e inquieta a los españoles decentes… También, en ambas ocasiones PP y VOX han demostrado que les importan un bledo los españoles, que son más de lo mismo y que su única ocupación y preocupación es instalarse en las instituciones, a ser posible sustituir en ellas a socialistas, comunistas, etarras y separatistas, con el objetivo de colocar en ellas a sus amigos y parientes y seguir parasistando, viviendo de nuestros impuestos, mientras practivan políticas también socialdemócratas…

Aparte de las mencionadas «mociones» de censura, tampoco hay que olvidar que VOX dio su apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que éste gestionara a placer los fondos europeos, sin control de clase alguna, sin fiscalización posible, sin que nadie supiera (como está sucediendo) el destino y los beneficiarios de los mismos…

Pues sí, aquella vez también VOX acudió en auxilio de Pedro Sánchez y demás enemigos de España y les sacó las castañas del fuego.

Ahora que Pedro Sánchez está especialmente ocupado en cómo intentar salir del atolladero en el que el mismo, su esposa y sus principales colaboradores se han metido, nuevamente vuelve a contar con VOX para salir de apuros.

Den por seguro que en los próximos días y semanas los medios afines al gobierno, que son todos o casi todos, hablarán, hablarán y no pararán de hablar de lo peligrosa que es la «ultraderecha», de que VOX es un partido franquista, y por tanto fascista y multitud de lindezas más que Manuel Mariscal les ha servido en bandeja… Y, de ese modo, los todólogos, trovadores, opinadores de toda clase que pueblan los medios de manipulación de masas dejarán de hablar de Begoña Gómez, de su esposo, de Aldama, de la responsabilidad, de la negligencia e inacción criminales de Pedro Sánchez y demás cómplices en la tragedia de Valencia… y un largo, larguísimo etcétera.

Y, ¡OJO!, no hay que olvidar que lo dicho por el tonto útil de VOX, Manuel Mariscal, es cierto.

¿Pero, a cuento de qué venía sacar el asunto ahora, en este preciso momento?

O los dirigentes de VOX son estúpidos, o lo hacen a propósito cuando ayudan al PSOE y demás enemigos de España. Si es esto último es para empezar a preocuparnos…