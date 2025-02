Segunda carta a Santiago Abascal

Mi señor Don Santiago: animada por el éxito de la carta que hice pública el pasado miércoles en “Periodista digital”, me animo ahora a acometer su continuación.

El tal éxito al que aludo es el que obtuvo entre el no muy numeroso círculo de parientes y amigos que siguen estas columnas y tienen la amabilidad de obsequiarme con sus siempre agudos comentarios. En absoluto me refería a la posibilidad de que alguna persona relevante en su Partido la haya considerado de interés. Tampoco tenía demasiada confianza en ello, esa es la verdad.

Únicamente cuento con mi sentido común, aderezado por un vivo interés en que a los españoles empiece a irnos un poco mejor; lo que no estaría nada mal, reconózcamelo al menos.

Según todas las encuestas, las perspectivas electorales de VOX se mueven entre los cuarenta y los cincuenta escaños. Lo que demuestra, al menos en mi opinión, que algo tienen que estar ustedes haciendo muy mal. Rematadamente mal, matizo. Me dirán que son muy escasas las oportunidades de difundir su mensaje y, por si fuera poco, han de soportar a diario una avalancha de críticas, ataques y descalificaciones.

Eso es cierto.

Pero también lo es que lo que tienen enfrente, me refiero al Partido Popular, debería ser el mejor colaborador en el auge de VOX. Difícilmente podrían ustedes soñar con un competidor que trabajara tan denodadamente a su favor, Don Santiago.

Y sin embargo, los que se quedan en cuarenta y tantos escaños, son ustedes. Por algo será. Lo repito: en algo, en algo muy importante, se tienen que estar equivocando ustedes. Voy con ello.

Sigo con cierta asiduidad tertulias de todo tipo en Internet. Cada vez que aparece en cualquiera de ellas algún Diputado de Vox, no pierde ocasión de acometer contra el Partido Popular; generalmente, con toda la razón del mundo.

Pues bien, a mi juicio, eso constituye todo un error como trataré de explicar a continuación. Ahí está, precisamente, la madre del cordero.

Lo más importante cuando se habla, creo yo, no es la mayor o menor calidad del mensaje que se emite.

Por el contrario, lo que de verdad cuenta, no es lo que se dice, sino lo que entiende, lo que interpreta el receptor del mensaje en cuestión. Y ese, creo, es su error. Cuidan mucho lo que dicen, pero prestan poca atención a su interpretación por parte de la audiencia.

Deberían cortar por lo sano. En adelante, ni una palabra, ni una sola, en contra del PP. Ni la menor crítica.

¿Por qué? Pues me parece sencillísimo.

¿Cómo reaccionan a esos ataques, mayoritariamente, los presuntos votantes de uno y otro partido? Con rechazo frontal, sin la menor de las dudas. Rechazo, no lo olviden, que terminarán pagando ustedes en muy buena proporción.

Piensan, más o menos, así: “¡ya está otra vez esta gente tirándose los trastos a la cabeza! ¿Cuándo entenderán que tienen que colaborar estrechamente en la tarea más importante, echar de la política a esta gentuza?”

Rechazo frontal, señor Abascal. Por eso no sube VOX en las encuestas todo lo que debería. Esos nada ilusionados votantes, acuciados por la prioridad de derrotar a Sánchez, se vuelcan a favor del PP porque le ven, por muy blandito que sea, con mayores perspectivas de gobernar. Y a ustedes, como les consideran, en cierto modo, ajenos a esa prioridad, no les hacen demasiado caso. Lógico.

Lo repito, debería usted dar la orden tajante de que en ninguna circunstancia se criticara al PP. Silencio total al respecto.

Lo que no significa que deba quedarse libre de sus críticas y ataques.

Parece contradictorio, pero no lo es en absoluto.

Centren su batería de reproches en el PSOE. Póngale verde día y noche; desde todos los ángulos y con todo tipo de argumentos.

¿No comprenden que esa es la manera más inteligente de atacar al PP? ¡Por contraste, esa es la mejor estrategia!

¿No comprenden que, ahora, la audiencia va a pensar mayoritariamente: “¡ya era hora que alguien se atreviera a sacar las vergüenzas a esta gentuza! No como los cobardes del PP, que no hacen más que soltarnos buenas palabras, mientras, luego, no paran de arrodillarse ante el PSOE”

Ahora, muchos de esos votantes, les preferirán a ustedes, los que de verdad se muestran beligerantes, decididos a acabar con el tirano… ¡y jamás a pastelear!

Ahí lo tiene usted: ¡dos pájaros de un tiro!

Leña sutil al PP con su silencio, lo que equivale a una contundente acusación a su intolerable actitud, y no menos leña, ésta nada sutil al PSOE y cómplices adjuntos.

Ese, y no otro, es, a mi entender, el mejor de los caminos para poner las cosas en su sitio; y, por cosas, entiendo las cifras de escaños correspondientes a cada uno de los dos Partidos, VOX y PP.

¡A ver cuál de ellos se quedaba ahora en los cuarenta y pocos Diputados!

Tampoco deberían dejar de lado una reducida pero contundente relación de las reformas que debe acometer cualquier Partido si quiere contar con su apoyo para formar Gobierno. Pocas condiciones pero firmemente sostenidas. Sin compromiso de realizarlas, que no cuenten con VOX. Por escrito, quede claro que no se fían del todo. No abrumar a la audiencia con una lista larga; la gente prefiere pocas condiciones, pero fáciles de entender y, sobre todo, fáciles de retener. Siempre las mismas, hable quien hable; ahí tienen que ponerse también de acuerdo todos los representantes de VOX con acceso a cámaras y micrófonos.

Aprendan, de una vez, del enemigo. Un solo mensaje… ¡y les funciona! Monotonía total, pero eficacia no menos total: “¡Todo antes de permitir que gobierne la ultraderecha!” Llevan años llevándose gente al huerto por millones. Les de igual que el mensaje sea una mentira de tamaño natural. Les funciona y, por lo tanto, no tienen por qué cambiar de estrategia.

Lo repito, aprendan, de una vez, del enemigo. Encima, cuentan ustedes con una ventaja: no necesitan mentir.

Ojalá pudiera tener una razonable confianza en que iban ustedes, cuando menos, a considerar la posibilidad de estudiar a fondo la propuesta que les brindo de todo corazón en esta carta.

A ver si hay suerte y se molesta usted a echarle un vistazo, hombre.

Aunque sólo sea por si acaso.

Porque el camino que llevan, ya sabemos a dónde conduce. Y no creo que les apetezca mucho la cifra en cuestión… a la que conduce

Pues eso

Elena Sánchez