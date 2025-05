Homenaje a los Machado con lleno hasta el tejado

Con lleno hasta el tejado y una cola para entrar que rodeaba el noble edificio (BIC) del arquitecto Miguel Aguado de la Sierra, de inspiración griega, que alberga la Real Academia Española (RAE), entre las calles Felipe IV, Ruiz de Alarcón, Moreto y Academia, se celebró el martes el acto Los hermanos Machado, en la Academia, un homenaje a los poetas sevillanos que pasará a los anales de la Docta Casa.

Dos acontecimientos simultáneos organizados con la exclusiva finalidad de homenajear a dos de los poetas españoles más importantes del siglo XX: Manuel y Antonio Machado, con motivo del sesquicentenario de su nacimiento (1874 el primero, el año siguiente el segundo). Para ello y como dijo el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, se han reunido recuerdos de ambos escritores sevillanos en una extraordinaria exposición, Los Machado. Retrato de familia, instalada en la RAE y que ya ha sido visitada en Sevilla y Burgos, impulsada por la Fundación Unicaja, la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes y la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, comisionada por el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra González (que pronunció magistralmente su discurso, poético y machadiano), y una jornada específicamente dedicada a Antonio Machado, consistente en la lectura del borrador de su discurso de ingreso en la Academia, para la que fue elegido miembro de número en 1929, redactó su discurso en 1931 y que, por diversas circunstancias personales relacionadas con la difícil España de su tiempo, no llegó a leer.

Con voz del actor José Sacristán, que puso cadencia, intención y arte al texto de Antonio Machado, y réplica del dramaturgo y académico Juan Mayorga como si fuese José Martínez Ruiz, Azorín, el lector, el trance fue seguido en silencio y devoción por las más de seiscientas personas que poblaron el salón de actos, el anfiteatro, las salas adyacentes, el recibidor y los descansillos de la magna escalera, en una jornada que cerró Joan Manuel Serrat con un recital machadiano (Retrato, Llanto y coplas, La saeta: “Oh, no eres tú mi cantar/ No puedo cantar ni quiero/ A ese Jesús del madero/ Sino al que estuvo en la mar” y Cantares: “Al andar se hace camino/ Y al volver la vista atrás/ Se ve la senda que nunca/ Se ha de volver a pisar/ Caminante no hay camino, sino estelas en la mar”), bis incluido, acompañado al piano por Ricardo Miralles.

Un acto en el que, como subrayó el prolífico Muñoz Machado, “hemos aprovechado el poder creativo de la memoria para soñar esta tarde otra vez con su ingreso. Nada nos impide soñar con lo que pudo ser” la toma de posesión de los respectivos sillones académicos de ambos hermanos. Antonio fue nombrado en 1927 y nunca leyó su discurso; Manuel fue elegido en 1938, en plena Guerra Civil, se incorporó inmediatamente y trabajó en la RAE hasta su muerte, en 1947.

Y claro que en la tarde del 28 de abril de 2025 se soñó en la RAE con la que pudo ser en 1931.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL