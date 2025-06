María Leire Díez Castro, natural de Portugalete (Vizcaya-España), falsa periodista y, quizás, Máster en Transformación Social Competitiva por Begoña Gómez Fernández, no tiene tiempo para contestar a las editoriales que se han interesado por su libro, aún sin título, pero que puede llamarse Fontanera en las pocilgas del Puto Amo.

Y no tiene tiempo porque a las numerosas propuestas hay que añadir la gira que la Doctora en mierda y falsas pruebas para salvar a imputados como Begoña Gómez Fernández, David Sánchez Pérez-Castejón, José Luis Ábalos Meco, Koldo García Izaguirre, Santos Cerdán León, Álvaro García Ortiz y otros del círculo de tiza caucasiano, está realizando por radios, televisiones y diarios para expandir el fango sanchista y adelantar el titular de algunos de los capítulos que contendrá su biblia: Así se urde una red de información falsa para tratar a los nuestros como idiotas, La obediencia al Puto Amo, La mamporrera… Península, editora del libro del autócrata Manual de Resistencia, podría ser la agraciada.

Tras acatar la decisión de Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE y de sus pocilgas, de darse de baja temporal en el Partido y leer ante la Prensa el texto íntegro elaborado por el abogado que la recibió en la sede central del PSOE, la ex responsable de comunicación en la empresa pública Enusa (Empresa Nacional del Uranio, S.A.), ex directora de Relaciones Institucionales de Correos, fontanera en el PSOE del departamento de periodismo de investigación en aguas profundas, en coordinación con la fontanería que dirige Félix Bolaños García en el Ministerio de Presidencia, (in) Justicia y (malas) Relaciones con las Cortes (“Estamos trabajando también con la otra fontanería” -Leire Díez-) y manipuladora en las elecciones municipales y autonómicas de 2011, en las que el voto por correo en Vega de Pas (Cantabria, de soltera Santander) pasó de un 1% a un 20%, obteniendo ella una concejalía, Leire Díez ha vuelto a su ímproba tarea de investigación. Una falsa periodista “freelance” que no admite preguntas en una rueda de prensa, una falsa periodista “freelance” de arduas investigaciones que ofrece pactos con la Fiscalía General del Estado a cambio de informaciones falsas contra jueces, fiscales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y periodistas; una falsa periodista “freelance” presente en operaciones de extorsión y montajes de todo tipo para favorecer al PSOE de Sánchez, una falsa periodista que, por muy militante que sea, entrega en un pendrive el resultado de sus investigaciones al secretario de organización de su partido, y una falsa periodista que no está inscrita en ninguna organización perteneciente a la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), aunque es verdad que en nuestro país no hace falta titulación, ni, en consecuencia colegiación, para ejercer el viejo oficio menestral de periodista.

Hasta el estallido de todo el tinglado, los miembros de esta trama mafiosa han logrado los objetivos que se plantearon en diversos ámbitos políticos y económicos, con el beneplácito del autócrata Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Por cierto, ¿la de Portugalete hablaba en vascuence para ofrecer sus servicios y acuerdos o lo hacía en español para que la entendiesen todos y lograra más éxito? Porque hay que ser desalmado y rompedor de España como su Puto Amo para acatar el chantaje de los independentistas vascos y catalanes y aceptar el uso de otros lenguas distintas al español en el Congreso, en el Senado y en la Conferencia de presidentes autonómicos como si fuéramos extranjeros en casa, incumpliendo el artículo 3 de la Constitución de 1978, que dice en su punto 1: “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

Pedro Sánchez Pérez-Castejón, apoyado por fuerzas centrífugas que, desde el primer momento, sólo coinciden en desmontar el actual andamiaje constitucional, acaba con España e impone la Torre de Babel regional con tal de seguir en el poder. ¿Tenemos que prepararnos para otro Franco?

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL