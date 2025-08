Isaac Hernández: «Agosto, liderazgo de sosiego»

Mientras el mundo vive guerras, tensiones económicas y líderes que parecen más preocupados por la confrontación que por la empatía, el verano ofrece una oportunidad única, repensar qué tipo de liderazgo político necesita España y el planeta. Lejos de ser un descanso, agosto es la prueba de fuego para quienes aspiran a liderar con otro talante, el que pide a gritos la sociedad, eso que llaman sosiego.

Es el mes en que, tradicionalmente, la política española se hace la loca. El Parlamento se silencia, muchos dirigentes se marchan de vacaciones y la atención ciudadana se dispersa entre viajes, fiestas locales y la búsqueda del merecido descanso. Pero la calma de agosto es engañosa créeme, el mundo no se detiene, y la manera en que nuestros líderes gestionen este aparente “paréntesis” dice más de su capacidad real que cualquier discurso de campaña. Lo hemos visto en las últimas horas. Alberto Núñez Feijóo afirmaba que “las vacaciones están sobrevaloradas”, un comentario que ha generado tanta polémica como titulares. La frase, lejos de ser inocente, revela hasta qué punto cada palabra pesa cuando la agenda informativa pierde velocidad. Por otro lado, el presidente Pedro Sánchez podrá irse a comer a la hora que quiera y no necesariamente a las cinco. En esta época del año, donde cualquier gesto resuena más de lo habitual, un error de cálculo comunicativo puede costar caro. Todo destaca más con el calor.

Además, agosto no solo transcurre en España, trasciende mucho más allá. Es el mes de los incendios y en esto Donald Trump es un especialista en avivar las llamas de nuevos conatos de aranceles a la Unión Europea y a México, poniendo así nuevamente en tensión la economía global. En Oriente Medio, la guerra en Gaza continúa dejando víctimas y aumentando la desconfianza hacia las instituciones internacionales. Son recordatorios de que la crispación no entiende de estaciones, y que el liderazgo no se toma vacaciones, nunca. Ante este panorama, la pregunta es inevitable ¿qué tipo de líderes necesitamos en tiempos de calma aparente?

El buen liderazgo no consiste únicamente en la capacidad de resistir la presión cuando las cámaras apuntan, sino en la inteligencia de aprovechar los momentos de baja intensidad para pensar, para reflexionar como hacer mejores a los demás. A partir de hoy tienen la oportunidad para que nuestros líderes demuestren que no todo se reduce a confrontación. Serán los principales testigos de que el mundo sigue su camino haya o no haya ruido mediático, que no por levantar la voz, insultar o mentir, la ciudadanía va a prestar mayor o menor atención a lo que les llega a través de los medios de comunicación. El marketing político nos enseña que la percepción cuenta tanto como la acción. Y la percepción, en verano, se mide con una lupa más grande. Los ciudadanos, menos atentos a los telediarios, captan el tono emocional de los mensajes más que la letra pequeña de los argumentos. Un líder que transmite calma, empatía y sentido de propósito en estas fechas logra conectar más que quien insiste en la crispación permanente.

Hoy recuerdo a figuras como Nelson Mandela, cuya grandeza no se basó en la fuerza, sino en la capacidad de unir a una nación dividida desde la empatía, la palabra y el ejemplo. Hoy, con un mundo saturado de mensajes contradictorios, necesitamos liderazgos que sepan escuchar, persuadir y tender puentes, no levantar muros.

En Argentina y también en agosto, Javier Milei apuesta por medidas económicas muy duras que generan tanto apoyo como rechazo. En cambio, en Europa, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron trabajan juntos buscando acuerdos y diálogo para afrontar retos como la guerra interminable de Ucrania o la crisis migratoria. Sus ejemplos muestran que el verdadero liderazgo no siempre se mide por quién grita más fuerte, sino por quién es capaz de mantener la calma, escuchar y construir puentes incluso en este mes.

El liderazgo carismático no se mide en decibelios, sino en la serenidad que se proyecta incluso en medio de tormentas mediáticas y en lanzamiento de dardos envenenados en forma de titulares. Tengo la certeza de que agosto puede ser un laboratorio perfecto para ensayar ese liderazgo de sosiego que tanta falta nos hace.

La crispación permanente desgasta, aburre y no aporta beneficios a la ciudadanía. La gente anhela líderes que inspiren paz, que bajen el labio en medio de tanto “y tú más”. Que se hable menos de titulitis agudas, de la guerra de aranceles de Trump o de la violencia en Gaza, y más de cómo construir sociedades justas y tranquilas.

Agosto no es un mes vacío. Es el momento ideal para que liderazgos políticos aprovechen la oportunidad de mostrar lo que realmente son: gente normal de carne y hueso capaces de empatizar, que de verdad les duele lo que ocurre a los más vulnerables, de unir y de tranquilizar a las masas. Porque la política, en su esencia, también consiste en ofrecer sosiego cuando todo alrededor parece una locura.