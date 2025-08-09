Ramiro Grau Morancho: «Las vacaciones privadas del Rey de España, Felipe VI»

Los medios tradicionales de desinformación y manipulación informativa nos dicen que “los Reyes de España empiezan sus vacaciones privadas”, después del paripé de Mallorca, dando una imagen de unidad familiar que no se corresponde con la realidad.

Afortunamente, en los tiempos que corren, no se pueden poner puertas al campo, ni a la información, por mucho que el régimen comunista sanchista que sufrimos lo intente por todos los medios…

En primer lugar, una aclaración de manual: España no tiene Reyes; tiene un Rey, que es Felipe VI, quien ostenta la Jefatura del Estado (art. 56 de la Constitución), siendo el primer rey de la restauración borbónica (en mala hora), Juan Carlos I de Borbón, quien le debe la Corona, para sí y sus sucesores, al General Francisco Franco.

Leticia es, simplemente, la consorte del Rey, y según el art. 58 de la Constitución recibe la denominación honorífica de “Reina consorte”, pero que “no podrá asumir funciones constitucionales (a Dios gracias), salvo lo dispuesto para la Regencia”.

Leonor ya es mayor de edad, y también su hermana, Sofía, en su caso, por lo que Leticia es solo la esposa de Felipe…, mientras el rey no se atreva a divorciarse.

Hace ya veinte años que Felipe emprende sus vacaciones privadas “fuera de España”, gastando el dinero de nuestros impuestos en países extranjeros, lejos de miradas indiscretas, supongo…

Es más, se dice que en realidad Leticia disfruta de sus vacaciones con algún “amigo”, descansando también de su todavía marido, y procurando no verse, que el mundo es bastante grande, y sería una verdadera lástima que coincidieran en el mismo lugar.

Obviamente, pueden hacer de su capa un sayo, pero lo que si me indigna, como español y contribuyente, es que en lugar de promocionar turísticamente zonas de España, salgan siempre al extranjero, como si nuestra Patria (no sé si la suya) fuera solamente una finca, a la que se explota todo lo posible, pero nada más.

Y siento una sana envidia, y admiración, cuando veo al Rey de Gran Bretaña, por ejemplo, visitando ciudades y lugares de su nación, que gracias a ello, promociona.

Ítem más, gastando el dinero de los británicos en su propio territorio, y no en países extranjeros, como hacen los nuestros.

Ignoro si Felipe VI ha ejercido alguna vez esos poderes que le confiere la Constitución: Art. 56, 1. “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…”, etc.

A mí el Rey, y siento decirlo, pero es lo que hay, me parece más un jarrón chino, de esos que hablaba Felipe González al referirse a los ex presidentes del gobierno, que se supone son valiosos, pero que nadie sabe qué hacer con él…

En mi modesta opinión, el Rey no tiene vida privada.

Su vida es y será siempre pública, al menos mientras no sea destronado, o huya al exilio, como sus antepasados, y todo lo que haga estará siempre sometido al escrutinio de los españoles, amigos, enemigos e indiferentes.

Yo agradecería mucho, y creo que también ustedes, que veraneara en España, y gastara su dinero, que en realidad es nuestro dinero, en nuestra Patria, que es la que le mantiene a cuerpo de Rey.

A él y a toda su familia.

Y sin tan poco le gusta este cortijo, que se vaya y nos deje en paz con nuestros problemas, que total, para lo que hace…