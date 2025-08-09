Victor Entrialgo: «El megáfono»

Justo el mismo día que queda acreditado que la mujer del presidente del gobierno puso a su nombre un software cuya titularidad corresponde a la Universidad Complutense y pagado por tanto con dinero público lo que constituye una apropiación indebida como la copa de un pino que determina una condena de libro, Sanchez saca un megáfono de la Mareta y vuelve a resucitar Franco en Agosto.

Sólo un indocumentado, un idiota o un resentido ideológico cree que cambiar el nombre de las cosas es lo mismo que cambiar las cosas mismas. Los descubridores de la memoria histórica, -se conoce que hay alguna que no lo es, será la memoria que llaman del futuro-, son tan listos que han decidido que Franco resucite de nuevo en medio de la ola de calor para que pase desapercibida la prueba de la apropiación y el caos de Puente con los trenes con la inestimable colaboración de las televisiones que no encuentran más becarios y tragedias interplanetarias con las que secuestrarnos y amordazarnos para servirnos a la hora de comer al pueblo de Villafranco del Guadalhorce dividido, distraernos de su mujer y convertir la memoria en obligación y ley, para así asegurarse de preservar el odio que tape su corrupción.

En Villafranco del Guadalhorce y otros cuatro o cinco pedanías españolas Sanchez se ha comprado un megáfono para acallar el choriceo de su mujer con estampitas de Franco, hacer anuncios de charlatán de mercadillo, alargar el permiso de paternidad de jóvenes que no tienen ni trabajo, ni piso, ni alquiler donde ejercerla. Lo de Sanchez son los adornos florales.

«Fugitivo de sí mismo y perseguido por su propia sombra» Sanchez sigue con su megáfono como cuando iba con el resto de la banda en el Peaugeot dividiendo España e inoculando el odio en sus pedanías hasta que llegue su Fonteovejuna.