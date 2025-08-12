Pablo D. Escolar: «¡Qué inmorales son ciertos políticos!»

Desgraciadamente en España bailamos al son que nos marcan algunos politicos y juzgamos el proceder de los demás según el “vocerío” de los que más gritan. Dicen que nos gobiernan ¿…? quienes representan a la ultraizquierda, capitaneada por un mentiroso compulsivo que carace de escrúpulos y que tiene una demagogia muy convincente.

Ello nos lleva a valorar en ocasiones la situación mundial de confictos armados según nos lo exponen los más vocingleros, es decir, quienes acaparan los medios de comunicación con más vigor. Por ello, estimando de forma ecuánime cualquier hecho que prive de la vida a un ser humano, las dos guerras principales que padecemos, hay que valorarlas con justicia y considerar que una, la de Israel contra Hamás, surge de un atentado que Netanyahu pretende que no vuelva a ocurrir en su territorio y la de Rusia contra Ucrania nace de la ambición de Putin de lograr más poder y ampliar su influencia en más territorios de la región. En ambos casos los mandatarios que deciden esos conflictos, carecen de moral y ética, pues están aniquilando vidas humanas, algo que nadie puede hacer bajo ninguna excusa, incluido el aborto.

Es espantoso y horrible que alguien, por apetencias propias, ordene “quitar la vida” a personas, tanto si es respuesta a un mal infringido por esas personas, como si es por puro egoismo o ambición de poder. Y lo lamentable es que haya políticos de la ultraizquierda española que no quiera reconocer la gravedad de matar sólo por obtener más supremacía.