Se elevan a 40, los ´cambios climáticos´ arrestados en España, por su presunta responsabilidad en los incendios forestales habidos en España este verano. No obstante, no se descartan nuevas detenciones, al estar siendo investigados, en estos momentos, otros 119 ´cambios climáticos´, bajo sospecha de haber participado en los incendios.

En este orden de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes se constituirá una comisión interministerial, liderada por los ministerios de Transición Ecológica e Interior, para “definir” las políticas y medidas del pacto de Estado propuesto por el Gobierno para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ante esta durísima medida, el resto de la banda del ´cambio climático´, todavía por detener, ha entrado en pánico y se ha dado a la fuga.

Por otro lado, parece ser un bulo, el rumor que recientemente ha circulado por los mentideros de la extrema derecha patria, según el cual, se habría reforzado el equipo de maquillaje del presidente, con la contratación de prestigiosos especialistas del Museo de Cera de Madrid, así como por estilistas de un conocido tanatorio nacional.