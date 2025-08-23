Caraduras

Duro golpe al ´cambio climático´ en España

El resto de la banda del ´cambio climático´, todavía por detener, ha entrado en pánico y se ha dado a la fuga

Pedro Sánchez (PSOE)
Pedro Sánchez (PSOE). PD
Se elevan a 40, los ´cambios climáticos´ arrestados en España, por su presunta responsabilidad en los incendios forestales habidos en España este verano. No obstante, no se descartan nuevas detenciones, al estar siendo investigados, en estos momentos, otros 119 ´cambios climáticos´, bajo sospecha de haber participado en los incendios.

En este orden de cosas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes se constituirá una comisión interministerial, liderada por los ministerios de Transición Ecológica e Interior, para “definir” las políticas y medidas del pacto de Estado propuesto por el Gobierno para la mitigación y adaptación al cambio climático.

Ante esta durísima medida, el resto de la banda del ´cambio climático´, todavía por detener, ha entrado en pánico y se ha dado a la fuga.

Por otro lado, parece ser un bulo, el rumor que recientemente ha circulado por los mentideros de la extrema derecha patria, según el cual, se habría reforzado el equipo de maquillaje del presidente, con la contratación de prestigiosos especialistas del Museo de Cera de Madrid, así como por estilistas de un conocido tanatorio nacional.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

