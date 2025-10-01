Sebastián Urbina: «La ventaja de ser progre»

La gran ventaja de ser progre es que no se necesita argumentar. El progre está en el lado bueno de la historia.

Por ejemplo. Usted cita la opinión de equis científicos que afirman que no hay ‘emergencia climática’. Y mucho menos ‘apocalipsis climático’.

El progre no necesita entrar en el fondo del asunto, contrargumentando lo que han dicho estos científicos. No. La basta utilizar alguna palabra mágica. Por ejemplo: ‘negacionista’.

Ya está. Le ha llamado ‘negacionista’. Está usted condenado.

Otro ejemplo. Usted critica la legislación progresista social comunista que permite detener y esposar a un hombre, por la sola palabra acusatoria de una mujer. Sin pruebas.

El progre- o la progresa- lo tienen fácil. Utilizarán la palabra mágica: ‘machista’. Fin. Ya está usted condenado. No hay necesidad de argumentar nada.

‘El escándalo no ha tardado en explotar al descubrir que durante, al menos, nueve meses, las pulseras dejaron de funcionar en un universo potencial de 4.600 maltratadores y sus respectivas víctimas. Es más, que por el camino se perdieron las bases de datos sobre las violaciones de las órdenes de alejamiento de estos mismos maltratadores teóricamente geolocalizados desde marzo de 2024’. (Libertad Digital)

¿Creen usted que la ministra Redondo y las feministas del régimen, Irene Montero y cía, han pedido perdón? No. La respuesta ha consistido en insultar a la derecha acusándola de inventar bulos. O sea, todo ha funcionado perfectamente.

A pesar de que mienten con gran soltura, nadie como el ‘puto amo’.

‘El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, llegó a la Presidencia del Gobierno vía moción de censura contra su antecesor, Mariano Rajoy (PP), el 2 de junio de 2018. Desde entonces ha mentido con facilidad, sin ruborizarse lo más mínimo. A lo que hace en contra de lo que dijo, le llama «cambio de opinión… Siguen 52 grandes mentiras de Sánchez’. (S. Sanz/OkDiario)

Quisiera equivocarme, pero creo que una sociedad que- en buena parte- acepta y apoya con su voto, a un político que miente de manera sistemática y en cuestiones importantes, es una sociedad políticamente enferma.

Sólo recordaré una de las grandes 52 mentiras: ‘Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces, o 20’.

Aclaro, por si acaso, que no creo que el PSOE sea malo y el PP sea bueno. Creo, más bien, lo que decía el economista norteamericano Kenneth Galbraith: ‘No votamos entre buenos y malos sino entre malos y peores’.

Si hay que elegir entre PSOE y PP, a pesar del fracaso del PP, convertido en simple y acomplejada alternancia política del socialismo, no dudo de que el ‘malo’ el PP y el ‘peor’ es el PSOE.

Aunque esto no es suficiente. Si el PSOE no existiera, tal vez fuese suficiente el PP actual. Pero el PSOE existe, y gobierna con comunistas, separatistas, golpistas y Bildu etarras.

De ahí la inanidad del PP de ‘gestión y moderación’. Además, el PP vota con los socialistas en Bruselas. Aproximadamente, un 90% de las votaciones. ¿Cómo puede ser una alternativa al socialismo y sus socios?

Queda Vox. ¡Nooooooooooooooo! ¡Es fascista!

En las pasadas elecciones legislativas de Francia, en 2024, la ‘fascista’ Marine Le Pen fue la más votada en la primera vuelta.

En las próximas elecciones generales (2025) en los Países Bajos, Geert Wilders, otro ‘fascista’, es el número uno en intención de voto.

En Inglaterra, Nigel Farage, primero en intención de voto si hubiera elecciones, también es ‘ultraderecha’.

En Alemania, Tino Chrupalla y Alice Weidel, son los líderes de AFD (Alternativa para Alemania). Actualmente, primer partido en intención de voto. También son ‘fascistas’. O ‘nazis’.

En Italia, la ‘fascista’ Meloni consiguió ganar las elecciones y es presidente de Italia. Desde octubre 2022.

En España, Santiago Abascal es oficialmente un ‘facha’. Este es el argumento del establishment. Básicamente, si no nos votáis a nosotros, vendrá la ‘ultraderecha’.

Esta advertencia ha tenido un fuerte efecto en el electorado europeo, durante años. Pero, de cada vez más, los ciudadanos tienen menos miedo al ‘lobo feroz’. El miedo se ha trasladado al establishment. Pueden perder el sillón.

Como medida desesperada, quieren ilegalizar a los partidos que tienen más apoyo ciudadano y les pueden ganar las elecciones. La excusa para ilegalizar es que son ‘fascistas’ o ‘ultraderecha’.

Última Hora. ‘La socialista Paqui Santaella ha pedido en la Diputación de Granada canonizar al presidente del Gobierno.’ (OkDiario)

El PSOE se ha convertido en una secta fanática, enloquecida y peligrosa. Cincuenta socialistas históricos han dicho que echar a Sánchez ‘es una emergencia’.