Victor Entrialgo: «El Gran borrador»

El progreso era ésto. Inteligencia artificial y un abanico de guerras. La indecencia de un presidente y su mujer viajando con el haber de la contabilidad de la sauna en peugeot hacia la cátedra de «transformación social competitiva». ¡Pero si sólo el nombre y el blanqueamiento de sus imágenes y curriculums son como una foto del libro de familia, un tratado de Freud.

Peronismo en estado puro. Kichnner y Cristina. Idiosincrasia y trayectoria del peronismo hasta llegar a la indecencia. No entiendo qué es lo que aquí hay que juzgar. Lo que es una vergüenza es que estos individuos sigan en la Moncloa. Los delitos son cosa aparte y van por otro lado. A efectos políticos es absolutamente irrelevante si una minucia, un detalle o una argucia procesal determinan que una resolución establezca que haya o no haya habido técnicamente delitos. Aunque técnicamente haya habido delitos.

Como mujer del presidente lo más relevante es que, aparte de una estupidez integral del mal de altura sus actividades al amparo del cargo de su marido y con fondos públicos constituyen una indecencia grosera, una inmoralidad incuestionable, un aprovechamiento bochornoso del cargo de su marido en favor de sus negocios, un uso indebido de recursos públicos y una burla a la Nación aparte de una ordinariez que retrata la personalidad de sus autores. En definitiva, una traición a la Nación.

Y ahora el gran dictador se convierte en el gran borrador. Decían que iban a colaborar los dos, como el fiscal general con la justicia y ni siquiera declarararon ante el juez, ni aclararon a la Nación sus fechorías. Y ahora éste atajo de maleantes lo borran todo, la mujer, el Fiscal, el hermano. Pero no pueden borrar el rastro de la indecencia. Chercher la femme y mirar quien esta detrás. Exigir única y exclusivamente la desokupación y abandonar el parlamento diariamente hasta que abandonen los indecentes. Y si algún complejo anterior no le permite al Pp llevarlo a cabo, que hagan sitio.

Sorprende la estrategia errónea del Pp de fiar una indecencia e inmoralidad política intolerable a un sentencia judicial que a los efectos de la higiene y la supervivencia de la democracia es absolutamente irrelevante. Porque si por presiones políticas logran alguna absolución, Dios, los jueces y los jurados no lo quieran, Sanchez se lanzará a degüello contra la oposición.

La indecencia, el que las conductas de Begoña, el Fiscal, su hermano sean delito o no es lo menos relevante. Debe juzgarse paralelamente y aparte. Lo relevante es que después de esa inmoralidad, esas indecencias, sigan Bonny and Clyde en la Moncloa.

El progreso era ésto. Inteligencia artificial y un abanico de guerras. Y la indecencia de un presidente y su mujer a los que pillan borrando las huellas de lo que dicen era irrelevante y estaba a disposición de la justicia.

Agarrándose al clavo ardiendo del borrado «acreditado» y ordenado en todos los casos por el Gran Borrador, en lugar de presentar al pueblo escandalizado explicaciones y certezas, y buscando como argucia una supuesta presunción jurídica de inocencia en este caso inaplicable, el matrimonio de Pedro y Begoña han hecho la confesión velada de sus abusos, su inmoralidad y su indecencia.