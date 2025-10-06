Nace la Asociación Hispánica de Estudios de China heredera de la antigua Asociación Cátedra China

Rosa Cervera, catedrática de Arquitectura, expresidenta de Cátedra China y ahora fundadora de la Asociación Hispánica de Estudios de China.

China está de moda, no cabe duda. Son muchas las asociaciones que afloran a raíz de la fulgurante y creciente influencia del gigante asiático. La mayoría de ellas formada por profesores universitarios, sinólogos e intelectuales de todo tipo.

Comencemos por la recientemente creada Asociación Hispánica de Estudios de China. Así se hacen llamar. Una organización, dicen, “con el propósito de reunir a académicos e investigadores hispanohablantes que se dedican al estudio de China desde diversas disciplinas y perspectivas universitarias”. Está formada mayoritariamente por antiguos afiliados de Cátedra China.

La Asociación Hispánica de Estudios de China: heredera de Cátedra China

La antigua Cátedra China fue fundada por el empresario Marcelo Muñoz, el hombre más querido entre los sinólogos españoles. De hecho la extinta Cátedra China, llegó a tener más de cien afiliados. Ahora han dado un paso hacia delante: se han convertido en fundación, no sin antes reducir el número de afiliados.

Esa cuestión la ha aprovechado la nueva organización formada por la antigua dirección de Cátedra China. “Estamos como cuando empezó Cátedra China” -nos confiesa uno de los miembros de la nueva Asociación Hispánica de Estudios de China-, “llenos de ilusión de tomar el relevo de aquel proyecto”.

La pluralidad en la nueva organización es evidente. Nos dicen que hay de todas las tendencias ideológicas, aunque también nos confiesan que en gran medida son los mismos que formaban parte de Cátedra. Arquitectos, abogados, periodistas, historiadores, etcétera. La mayoría profesionales de relieve y amantes de la cultura china.

Coincide la apreciación de esta nueva asociación con las pretensiones del gobierno chino. Mostrar al mundo una imagen más transparente, más cercana, más real. Los avances tecnológicos o el desarrollo de energías limpias, la defensa de las soluciones pacíficas o el progreso compartido, son elementos que diferencian la nueva China, la verdadera China según ellos, y que defiende desde la pluralidad la Asociación Hispánica de Estudios de China.

Dicen que ya han entrado en contacto con la Embajada de China y que ésta mira con buenos ojos a esta nueva Asociación Hispánica de Estudios de China. De hecho, China muestra ahora su mejor cara tratando de dar pasos hacia la transparencia, desplegando lo mejor de su cultura y asombrando al mundo por sus innovaciones tecnológicas. El viaje de Su Majestad el Rey el próximo mes de noviembre será prueba de ello. En ese sentido, la Embajada ve con muy buenos ojos el proyecto transversal que representa la Asociación Hispánica de Estudios de China.

Who is who de dos de las principales asociaciones de China en España?

Podemos decir que de las dos asociaciones más importantes en relación a China en España, ambas proceden de la división de la Asociación Cátedra China: la nueva Asociación Hispánica de Estudios de China y la Fundación Cátedra China (el último reducto de la antigua Asociación Cátedra China).

Buscamos en internet la biografía de cada uno de sus máximos responsables y estos son los protagonistas:

En la Asociación Hispánica de Estudios de China:

Preside la AHEC Víctor Cortizo, una persona de intachable trayectoria, profesor universitario y jurista de prestigio. Es el responsable de Cortizo Legal, uno de los pocos bufetes con sede a la vez en Madrid y en Beijing. Es además el director del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria. Curiosamente fue Coordinador de Contenidos de la COPE-Cadena 100. Pero lo cierto y verdad es que compatibiliza su quehacer como letrado con la docencia universitaria.

El vicepresidente es el profesor Raúl Ramírez-Ruiz. Como nos señala él mismo y así reza en la página web, “desde el año 2006 he sido responsable de la docencia de diversas asignaturas de Historia de China y Asia, en grados y másteres, mis publicaciones en dicho campo me han permitido la obtención de varias becas competitivas para poder llevar a cabo investigaciones en China sobre el terreno y con fuentes directas”. Se trata de uno de los más brillantes historiadores de China. Su obra Historia de China contemporánea es imprescindible para todos aquellos que deseen visitar China.

Otro vicepresidente es el prestigioso profesor Gabriel García-Noblejas y Sánchez-Cendal. Internet dice de él que es Doctor por la Universidad de Oviedo con la tesis La traducción de la literatura china al castellano: un relato de Gan Bao. Se dedica principalmente a la docencia, a la traducción chino-español y de las Grandes Obras de la Humanidad, así como a la traducción, especialmente, de literatura y pensamiento chinos para editoriales españolas y chinas. Sus principales lenguas de trabajo son chino-español y, secundariamente, los pares inglés-español y francés-español. Para muchos un sabio.

Entre los vocales destaca la conocida arquitecta Rosa Cervera. Es Catedrática de Universidad desde 2018. Ha sido profesora visitante en diversas universidades, entre otras, la Universidad de Columbia de Nueva York (2009-2010) y la Universidad de Miami (2015). Es una de las arquitectas más conocida en España y apreciada en el exterior. Ha recibido numerosísimos premios y es la principal representante en España de la arquitectura sostenible.

Por parte de la Fundación Cátedra China (organización que sustituye a la antigua asociación), sus principales valedores son:

Marcelo Muñoz. Es la gran referencia de los españoles interesados en China. La República Popular le ha nombrado Embajador de Amistad. Tiene más de noventa años y es la persona a la que todos miran cuando se habla sobre China y España. Muy querido por la gente. El Partido Comunista de España le tiene en una especie de altar. José Luis Centella (presidente del PCE) y Enrique Santiago (secretario general del PCE) hablan maravillas de este emprendedor pionero en las relaciones con China.

Marta Montoro es la directora general de la Fundación Cátedra China. Es licenciada en Derecho. A lo largo de su vida profesional no ha tenido nada que ver con el mundo chino, salvo su paso por una cadena de televisión china durante unos meses. Sin embargo, desde hace unos meses también es la pieza que sostiene la Fundación. Desde 2021 es miembro activo de IDAPS (Instituto de Debate y Análisis de Políticas de Seguridad) vinculado al Ministerio de Defensa de España. Es una persona reconocida en el Ministerio de Defensa español con los que colabora abiertamente, como reza la propia página web e internet. Muy querida en la Fundación, es una persona de confianza de la Fundación Cátedra China.

Ramón María Calduch es el vicepresidente de la Fundación. A su favor tiene que es uno de los mayores entendidos en medicina tradicional china. Como podemos ver en internet, su dedicación durante años a la medicina alternativa y a la medicina tradicional china le han hecho tener ganada su credibilidad en este sector. Sin embargo, buscando la biografía de cada uno, nos encontramos en la red por casualidad que, según el diario El País, fue detenido en Amposta acusado de pertenencia a una banda dedicada al blanqueo de capitales

acusado de pertenencia a una banda dedicada al blanqueo de capitales El mismo periódico nos revela sobre su paso por prisión y su entrada en la cárcel a raíz de ser detenido por los Agentes de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado

Una cuestión muy sensible para la comunidad china.

Javier Porras es también miembro de la dirección de la Fundación Cátedra China. De él encontramos en la red que es profesor de Derecho de la Unión Europea, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Javier es Doctor en Estudios Europeos (Mención Cum Laude e Internacional) y Licenciado en Derecho Jurídico-Comunitario por la Universidad CEU San Pablo, con estudios de especialidad finalizados en la Universidad de Tübingen (Alemania). Ha coordinado para la Comisión Europea diversos proyectos sobre las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y China. Participa en diversas acciones de divulgación con académicos chinos de distintas universidades (principalmente con la Academia China de Ciencias Sociales).

Por otro lado, existen otras asociaciones en España que fomentan las relaciones con China. Tales como China Club, asociación privada sin ánimo de lucro que a su vez está formada por los profesionales chinos con experiencia laboral en las empresas. También destaca la Asociación de Empresarios Chinos en España. La Fundación Consejo España-China dirigida por Oskar Goitia quien también preside la Corporación Mondragón. La Cámara de Comercio Hispano-China presidida por Jorge García. La Asociación de Amistad China-España de Jesús Osuna. O la Asociación de Amistad con China inspirada en la figura de Soon Ching-Ling.

