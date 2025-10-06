¿Pasará en España lo que ocurrió en Italia con Bettino Craxi y con el PSI?

Bettino Craxi fue secretario general del Partido Socialista Italiano (PSI) entre 1976 y 1993, y primer ministro de Italia (presidente del Consejo de Ministros) entre 1983 y 1987, en la primera etapa del pentapartito italiano (Democracia Cristiana-DC-, Partido Socialista Italiano –PSI-, Partido Socialista Democrático Italiano –PSDI-, Partido Liberal Italiano –PLI- y Partido Republicano Italiano –PRI-).

En 1992, un equipo de magistrados dirigido por Francesco Saverio Borrelli, abrió y dirigió el proceso judicial Mani puliti (Manos limpias), que descubrió una extensa red de corrupción que implicaba a los principales grupos políticos de entonces, a numerosos colectivos empresariales e industriales y a varias autoridades, desde alcaldes a miembros del Parlamento. El asunto, conocido como Tangentopoli (del vocablo tangente, que significa soborno en italiano, y el sufijo poli, equivalente a ciudad), causó gran conmoción en la opinión pública italiana.

A partir de Mani puliti, la justicia condenó a Craxi a 27 años de prisión por sus delitos de corrupción; de ellos 9 años y 8 meses fueron confirmados en apelación. Craxi renunció a su puesto de secretario nacional del PSI el 11 de febrero de 1993 y huyó a Hammamet, Túnez, en abril de 1994, protegido por el gobierno de Zine El Abidine Ben Ali, su amigo, donde permaneció fugitivo hasta su muerte el 19 de enero de 2000. Entre 1992 y 1993, la mayoría de los miembros del PSI abandonaron la política y tres se suicidaron. En las elecciones de diciembre de 1993 el PSI fue prácticamente barrido, obteniendo alrededor del 3% de los votos. El PSI se disolvió el 13 de noviembre de 1994, tras dos años de agonía, en los que casi todos sus antiguos dirigentes, especialmente Craxi, se vieron implicados en Tangentopoli.

España no es la Italia de esos años, pero se empieza a parecer y por eso no hay que descartar que al actual presidente del Gobierno (presidente del Consejo de Ministros), Pedro Sánchez Pérez-Castejón, le juzguen por corrupción política y tráfico de influencias del matrimonio Sánchez-Gómez y de su hermano y se exilie en alguno de los países bien conocidos por su asesor y “embajador volante”, José Luis Rodríguez Zapatero, que no tienen convenio de extradición con España, ni que el fin del PSOE sea el del PSI. A veces la historia se repite con distintos protagonistas.

Y esto último, la desaparición del PSOE, es lo que quieren evitar más de medio centenar de socialdemócratas de distintas federaciones, edades y procedencias, que se reunieron hace pocos días en torno a mesa y mantel para defender la socialdemocracia y con ella el Estado de derecho y la Constitución porque creen que la dirección del partido se ha echado en brazos del populismo y que la actual etapa de la formación debe acabar cuanto antes.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL