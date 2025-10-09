Proverbios

Carne de hoguera

Es el hombre el que miente, roba y mata, no Dios.

Antonio Gil-Terrón Puchades
Antonio Gil-Terrón Puchades. PD
Dice la Biblia en Proverbios 16,  que “el hombre propone y Dios dispone”, cuando en realidad es justo al revés; creo yo.

Es Dios quien propone unas normas de conducta en sus mandamientos, y el  hombre el que dispone libremente a la hora de ponerlas en práctica o no.

Quien propone el no mentirás, no robarás, no matarás, etc. es Dios, no el hombre.

Es el hombre el que miente, roba y mata, no Dios.

Por esta afirmación, un servidor hubiese terminado en la hoguera, no hace mucho.

Posiblemente ya me quemaron en una vida anterior, y ahora me volverían a quemar de nuevo, si pudiesen, por implícita apología de la reencarnación, hoy.

Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

