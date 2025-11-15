Victor Entrialgo: «Testaferros»

A este chico del Fiscal general le falta una patatina pal kilo. Basta ver sus movimientos. Pero encima están sus malos instintos, como se ha comprobado con la fiscal jefe de Madrid y la cicuta de sus subordinados.

Se pone campanudo para epatar con una frase ridícula: «la verdad no se filtra, se defiende». No se puede ser más tonto. Esa frase, que ni siquiera es suya sino de un chusco asesor muy pobre en oratoria, le define y sería de Patxi lopez si no necesitase una coma.

Este esbirro que ya ha sido declarado «inidóneo» por el GGPJ y no se baja porque el amo no le deja y pende de su hilo, es un testaferro de Sanchez y puesto en su día por otra testaferro de aquel, Dolores Delgado, la de la «información vaginal éxito asegurado», Sra de otro condenado y expulsado de la carrera judicial, éste por prevaricación, y en el caso de Garcia Ortiz por desviación de poder.

Todos estos testaferros que repiten la misma consigna con idénticas palabras que reciben por el móvil todas las mañanas han llegado a ministros de España, tanto más indignos cuanto más estudiaos, como Margarita, el tránsfuga Marlaska, el palomino del banco de España, son dañinos pero no absolutamente inútiles, porque al menos sirven como mal ejemplo.

Si la cara es el espejo del alma la de los esbirros del psoe no precisa mucho más. Las fotos de las reuniones de Salazar, De Celis, Bolaños, Lopez, Patxi, Cerdán, Lobato, o Gallardo el extremeño, podrían ponerse al lado de las de los hombres de Kennedy y echarnos todos a llorar.

Y de paso ahorrarnos los millones de euros que acaba de gastar el gobierno en las tele pagadas y 77 en tick tock y otras redes sociales para que Bolaños siga haciendo el gilipolllas pero con música.

Pero cómo va a haber buenos vasallos si no hay buen señor que los escogió en un todo a cien, ni siquiera en Ikea siendo de la misma madera para que fuesen todos árboles sin sombra. Sanchez se limita a apoyar ahora a aquellos testaferros que pueden largar, que ocultan la verdadera identidad política o económica de su amo, aquellos que le pueden comprometer, como Cerdán, Ábalos, Koldo o el ínclito jaimito extremeño, «simbiontes» del sanchismo, hongos del separatismo y líquenes del populismo, que dan la cara para ocultar los delitos o responsabilidades del verdadero artífice de la ignominia y la indignidad en que se ha convertido este país.

Estamos hartos de los mismos. Separatistas y golpistas a los que los medios en lugar de ignorar insuflan oxígeno en una labor de retroalimentación entre escándalos políticos, sexuales y de terror que los alimentan.

En siete años no han hecho una vivienda, han entrado millones de personas y han soltado a los delincuentes sexuales y políticos más peligrosos. El Gobierno es, incuestionablemente responsable de la delincuencia que venga.

Pero ellos siguen a vueltas con Franco.