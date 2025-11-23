Foro Reconcilia España: por una estrategia sobre clima y territorio nacida del terreno y no de los despachos

Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, ha anunciado la creación del Foro Reconcilia España, una iniciativa que busca romper con el patrón de grandes cumbres y pactos de Estado que, según denuncia, terminan diluyéndose al chocar con la realidad del territorio.

«La esfera pública está saturada de declaraciones de emergencia y pactos fallidos», señala Dorado.

El ejemplo más reciente, apunta, es la COP30 y, en el ámbito nacional, el frustrado Pacto de Estado por la Emergencia Climática, que califica de «maniobra táctica» más que de visión estratégica. «Un verdadero pacto debe trascender el ciclo político y ser para el país, no del gobierno de turno», subraya.

El principal problema, según el manifiesto del foro, es la desconexión entre quienes legislan en Madrid o Bruselas y quienes gestionan diariamente la España rural, agroganadera, forestal y pesquera. «Se legisla sobre la España real sin integrar a sus protagonistas», lamenta Dorado. Se diseñan políticas de conservación del suelo sin hablar con quienes lo cultivan y se proclama la «emergencia climática» ignorando a quienes han conservado el paisaje durante generaciones.

De abajo hacia arriba: guardianes del territorio como arquitectos de la solución

Frente a esta inercia, Foro Reconcilia España propone un modelo radicalmente distinto: construir la política climática y territorial desde el terreno, reconciliando al sector productivo (agricultores, ganaderos, pescadores, cazadores, ingenieros forestales…) con el sector conservacionista.

«Cuando una política pública nace de la conversación en el campo y no solo en los despachos, adquiere legitimidad y viabilidad operativa», defiende Dorado. Solo así, argumenta, conservación y productividad dejarán de ser polos opuestos para convertirse en los dos pilares de una única política de Estado duradera.

Una invitación abierta a la sociedad civil

El foro no pretende ser un nuevo evento protocolario, sino una plataforma permanente donde la sociedad civil y los actores económicos tomen las riendas de un debate que, hasta ahora, ha estado secuestrado por la dialéctica política y la burocracia.

La presentación oficial tendrá lugar el próximo 27 de noviembre. «¿Por qué no nos acompañas?», concluye el manifiesto.

Más información e inscripciones en www.reconciliaespana.es