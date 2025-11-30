¿Cuánto tiempo seríamos capaces de sobrevivir si el dolor y el placer no existieran, así como el conocimiento y la cultura que la experiencia de los mismos ha aportado a la raza humana?

Y sin el placer que produce la reproducción sexual, cuánto tiempo habría tardado en extinguirse la raza humana… Pues no hubiese pasado de la primera generación, amén que ésta no habría sobrevivido ni una semana.

Si en el cerebro humano anulamos la sensación de sed, de hambre, de frío, de calor, de sueño, de cansancio, de dolor…; si anulamos la sensación de placer al comer cuando sentimos hambre, de beber cuando sentimos sed, de cubrirnos cuando sentimos frío, de dormir cuando sentimos sueño, de descansar cuando estamos cansados… ¿Cuánto tiempo sobreviviría una persona?

El ser humano moderno, podría sobrevivir y reproducirse en base a la cultura y conocimiento que tenemos del dolor y el placer, pero si también eliminamos del cerebro ese conocimiento, ¿cuánto duraría vivo?

Pero el ser humano, que es de naturaleza ´borde´, lejos de valorar el diseño inteligente que le permite sobrevivir y reproducirse, se ha dedicado a hacer del placer y el dolor, un arte, estirándolos artificialmente, más allá de su natural utilidad.

Hedonismo, sibaritismo, onanismo, sadismo, masoquismo…

Sin embargo, aquellos que caen en ese círculo de autocomplacencia, tiranizados por su cuerpo y los sentidos, van saltando del placer al hastío, para de nuevo volver al placer; cuando no a la frustración de no poder conseguir siempre lo que el cuerpo exige. Y es que nos acostumbramos muy rápido a lo bueno, y cada vez queremos más; porque lo bueno, materialmente hablando, tan solo conduce al ser humano a decir: “lo tengo todo y sin embargo me siento vacío por dentro”.

El intentar prescindir del dolor, para llevar una vida exclusivamente de placer, acaba por anular la capacidad de sentir placer, ya que es un binomio que por separado no funciona.

No hay placer sin dolor previo. Las cosas son así, y quien diseñó este sistema inteligente, llamémosle Dios, lo hizo a prueba de listos y tramposos.

No se puede disfrutar del placer de una buena comida, si antes no se ha sentido el dolor del hambre. No se puede disfrutar del placer de beber, si antes no se ha sufrido el dolor de la sed; no se puede disfrutar del placer del descanso, si antes no se ha sentido el dolor del cansancio. Y así, un largo etcétera.

Es curioso, pero aquellos que quieren aumentar el placer, tiene que ser a base de aumentar el dolor previo. Cuanta más hambre, que a la postre es dolor, mayor placer al comer. Cuanta menos sed, menos placer al beber.

El dolor y el placer van siempre cogidos de la mano, y nada tienen que ver con la inteligencia del ser humano, ni su evolución, pero sí con la inteligencia de Aquel que diseñó el ´sistema´.

El dolor no existe para mortificarnos, sino para que sobrevivamos y crezcamos, tanto a nivel individual, como a nivel especie.

Si los lunes no existieran, los domingos no lucirían tanto.