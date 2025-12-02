Más nos vale que sean vegetarianos

¿Es más inteligente el ser humano del siglo XXI que el de hace 20.000 años?

Pues va a ser que no. Nuestra capacidad intelectual es básicamente la misma que la de los cavernícolas que habitaban el planeta hace 20,000 años. No son los cerebros los que han cambiado desde hace miles de años; son las ideas, la cultura, y la acumulación de conocimientos; las maquinillas de afeitar y la depilación a la cera o con láser.

Si criásemos a un grupo de niños del siglo XXI, aislados del mundo exterior, en una isla, sin transmitirles lengua, cultura, y tecnología, al crecer, poco se diferenciarían de los cavernícolas de hace 20.000 años. La ciencia innata nunca fue un don que Dios concedió al hombre.

Como dijo George Clarke, vivimos en el planeta de los hombres simplemente porque nuestra inteligencia y lenguaje nos permite afirmarlo. Y también porque nunca una especie fue tan capaz de modificar y hacer tanto daño al entorno y a las otras especies.

Somos una plaga y cometemos un impune genocidio biológico, pero como somos los verdugos, a nadie parece importarle demasiado. Quizás cuando aparezca un día, desde el espacio exterior, una especie más inteligente que nosotros, y con la misma política que nosotros tenemos respecto a los demás animales y recursos, podremos entender el alcance de nuestra soberbia y prepotencia. Tendremos justicia poética hasta hartarnos.

No olvidemos que el Universo es muy grande, y nuestro mundo es tan solo uno más de entre un billón seiscientos mil millones [1.600.000.000.000] de los planetas existentes en nuestra galaxia, la Vía Láctea.

Pero es que además va y resulta que nuestra galaxia es tan solo una más entre trescientos cincuenta mil millones de galaxias grandes y 7 billones de pequeñas, y cada una con sus correspondientes planetas; y eso solo en la pequeña parte del universo que conocemos.

¿De verdad nos creemos que somos los únicos seres inteligentes del Universo, y los más adelantados tecnológicamente? Porque en cuanto a ética, mejor no hablar.

Aquí un inciso para recordar al dominico Giordano Bruno, quemado vivo en Roma, el 17 de febrero de 1600, condenado por afirmar y enseñar que en el Universo había multitud de sistemas solares aparte del nuestro. Leída la sentencia donde se le declaraba herético, impenitente, pertinaz y obstinado, Bruno dijo a sus jueces: «Tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla».

Esperemos que, si algún día nos invaden seres del espacio, dotados de una inteligencia y una tecnología superior a la nuestra, los recién llegados sean vegetarianos. Aunque con el karma que llevamos acumulado como especie, me temo lo peor. Aún así y todo, espero que no hagan con nosotros, lo mismo que nosotros hacemos con los cerdos y sus crías. Aunque, por qué razón no habrían de hacerlo.