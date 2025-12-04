Temor y curiosidad

Ese viejo antiguo y salvaje

Tieeea de Caín

Temor, curiosidad, gente
Temor, curiosidad, gente. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Francis Franco revela a Alfonso Rojo el indecente gesto del Gobierno Sánchez con los restos de su abuelo

Francis Franco revela a Alfonso Rojo el indecente gesto del Gobierno Sánchez con los restos de su abuelo

Tumbado en el suelo, realmente no sé si no me levanto porque no puedo, o porque aún no quiero dejarme arrastrar por este viento frío, antiguo y salvaje, que consigo me quiere llevar.

Y no es por miedo; ni por apego al mundo. Luego no entiendo por qué mis dedos se aferran como garras a esta vieja tierra de Caín, a la que nunca adoré, ni tuve en un altar. Es como si alguien me estuviera diciendo que todavía no es el momento; aunque sí el lugar.

Tal vez sea eso lo que me esté impidiendo levantarme y dejarme arrastrar, emprendiendo un viaje, para el que, desde hace tiempo, tengo el equipaje hecho ya.

Un viaje que nunca me inspiró temor; todo lo más, curiosidad.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

AURICULARES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]