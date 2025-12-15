Rafael López Charques: «Llueve sobre mojado»

Los dichos populares suelen estar bien fundamentados y tener razón. Repasándolos nos encontramos con uno que nos ha hecho pensar, porque indudablemente dice una gran verdad sobre nuestro momento actual.

Ese dicho es “llueve sobre mojado”, pues manifiesta sin lugar a dudas lo que pasa en nuestro país.

Efectivamente los actos condenables de los miembros del gobierno y sus afines, se repiten uno tras otro y día tras otro. También se repite que sus compañeros no les dan importancia, los consideran como simples anécdotas.

Nosotros los consideramos muy serios, pues reflejan, sin lugar a dudas, en manos de quienes estamos.

Además, hay que tener en cuenta que, si llueve sobre mojado, nunca seca, como podemos comprobar que pasa aquí.

Los escándalos se suceden uno tras otro en todos los ámbitos, pero el desgobierno parece no enterarse o bien los considera simples minucias que no merecen ni un minuto de su atención.

Nosotros no opinamos así, creemos que muestran que vamos al más absoluto fracaso, mejor dicho, ya estamos en él Lo peor de todo es que las consecuencias las pagamos los ciudadanos.

En primer lugar, no entendemos como unos teóricos grandes defensores de las mujeres, tienen en su grupo a hombres que se dedican a acusarlas con toda tranquilidad, Cuando son descubiertos no piden disculpas, como mucho se limitan a renunciar a su cargo. Eso nos hace pensar que quizás deseaban dejarlo, y lo que hicieron es buscar una disculpa para irse como desean.

Como de costumbre nuestro no querido “cum fraude” no debe enterarse de nada, pues no hace el menor comentario, Quizás sea que está muy ocupado en asuntos importantísimos, puesto que no va ni a las reuniones importantes del Congreso de Diputados, como hizo en el último pleno, que como mínimo hay que considerarlo como una falta de respeto a la institución y sus integrantes. Si no quiere asistir, que dimita y asunto arreglado.

Se nos ocurre pensar que emplea su tiempo en buscar nuevos colaboradores que sustituyan a los encarcelados y a los que previsiblemente les seguirán. Comprendemos que es una tarea difícil y delicada. Tiene que escoger a gente que en su momento estén callados y aguanten con lo que les echen. Solo así podrá mantenerse en el poder, que evidentemente es lo único que le importa.

Hasta ahora no lo hemos dicho, pero tenemos la esperanza de que acabe haciendo compañía a sus secuaces entre rejas. Creemos que es lo que se merece.

Mientras ocurre lo comentado, los españolitos al mal tiempo buena cara, no nos queda otro remedio.

oTenemos la esperanza y el deseó, `por que no decirlo, de que “cum fraude” desaparezca cuanto antes. Debería pensarlo seriamente. Sin duda es mejor para él irse a que lo echemos, por un método u otro. Y va a pasar, todo es cuestión de tiempo,, que cada día es menor.

Deseamos tener un país digno, donde la justicia sea igual para todos y la honestidad el principio que rija el comportamiento de sus dirigentes. Estamos hartos de milongas, de cuentos y de que nuestros dirigentes actúen como si no pasase nada, pues pasa y mucho..

Queridos conciudadanos, estemos atentos. Estos elementos son capaces de provocar un serio conflicto, muy serio, echándole la culpa a sus oponentes políticos, y lavarse las manos de todo.

Compatriotas, ojo y atentos.