Ramiro Grau Morancho: «María Guardiola, desequilibrada y podemita»

Ayer estaba durmiendo la siesta, plácidamente, con los ojos cerrados, pero oyendo el telediario de Antena 3, cuando desperté sobresaltado, al escuchar un discurso claramente podemita de una señora que pensé sería Irene Montero, Belarra, Pam, o alguna de su banda, pero no, era una lideresa regional del PP, doña María Guardiola, de Extremadura.

Confieso que no sabía nada de esa señora, y cuando la oí nombrar por primera vez, pensé que era familiar, o tenía algo que ver, con un entrenador o jugador de fútbol, del mismo apellido, pero parece ser que no es así.

Esta es la señora que tras perder las elecciones, pues quedó segunda, se apresuró en dirigirse a Vox, para que le regalasen su apoyo, “porque yo lo valgo”.

La típica mujer empoderada, vamos, que va por la vida con las tetas por delante, para que quede claro que es una mujer, y hace lo que le sale del coño.

Pensé entonces, y pienso ahora, que está desequilibrada, y que no es normal su actuación, ni su reacción.

¿Se habrá equivocado de partido, y dónde debería militar es en el extinto Podemos, o en Sumar, aunque esta señora creo que más que sumar, restaría…?

Representa esa derecha rancia, cobarde, avergonzada de serlo, que hace suyo el discurso cultural e ideológico de la izquierda, etc.

Es decir, el PP gallego de Feijóo, sin ir más lejos, que no sabemos si sube o baja la escalera, y que da una de cal y dos de arena, pero siempre desde la cobardía, el fingimiento y las actitudes taimadas, propias de esas personas de las que no te puedes fiar nunca, pues siempre te acaban engañando.

“Gracias” a la inutilidad, incompetencia y soberbia de esta señora, el PSOE preside el Parlamento Extremeño, desde donde pondrán todos los palos que puedan a la rueda de un gobierno del PPVOX, que es el único posible –y viable- en esa gran región de España, tierra de conquistadores, y de personas nobles y valiosas, como mi buen amigo el profesor doctor don José Luís Jerez Riesco.

¿Quién se ha equivocado, el PP promocionando a esta energúmena, que ha entrado en la política como un elefante en una cacharrería, o María Guardiola, que en vez de afiliarse a Sumar lo hizo al PP, equivocadamente…?