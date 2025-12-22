¡OJO AVIZOR! Sánchez prepara un autogolpe con el pretexto de una «emergencia nacional»

España en 2025 solo puede comprenderse a la luz de lo que sucedió en 2004. Aquellos atentados en Atocha no solo marcaron un trauma colectivo; desencadenaron lo que, de facto, puede considerarse un autogolpe encubierto desde las cloacas del Estado, todavía sin esclarecer y cuyo efecto perdura hasta hoy. La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, con su apariencia inofensiva de “Mister Bean”, escondía un proyecto estratégico: reconfigurar instituciones, debilitar contrapesos democráticos y consolidar un poder ejecutivo sin límites, erosionando la democracia desde sus raíces.
Pedro Sánchez no actúa en el vacío histórico. Cada escándalo, filtración y maniobra institucional que hoy vemos se inserta en la continuidad de un plan iniciado hace más de veinte años. Zapatero trazó las líneas maestras; Rajoy, pese a su histórica mayoría absoluta en 2011, no solo no corrigió el rumbo sino que, con su incumplimiento sistemático de promesas electorales y consolidación de leyes socialistas, abrió la puerta al gobierno socialcomunista de Sánchez. Hoy, lo que vemos es la culminación de una estrategia que ha atravesado tres etapas consecutivas de poder: Zapatero, Rajoy y Sánchez.
2004: el primer autogolpe encubierto
El 11-M y la manipulación informativa posterior permitieron un acceso al poder que reconfiguró España silenciosamente. La justicia, los medios y la sociedad civil quedaron desarmados ante un fenómeno todavía sin esclarecer: un primer gran autogolpe encubierto, que estableció el patrón de debilitamiento institucional, polarización social y concentración de poder ejecutivo.
Durante el gobierno zapaterista:
- Se aprobaron leyes que erosionaron libertades fundamentales.
- Se manipularon instituciones clave: CGPJ, policía judicial, medios públicos.
- Se consolidaron estructuras de control encubiertas (“cloacas del Estado”).
- Se sentaron las bases para un poder capaz de operar más allá de los límites democráticos.
2011: Rajoy y la continuidad del plan
Tras los años de Zapatero, Mariano Rajoy obtuvo en noviembre de 2011 una mayoría absoluta histórica. La ciudadanía esperaba un freno a las políticas socialistas, una recuperación institucional y defensa de las libertades.
Sin embargo, Rajoy incumplió sistemáticamente su programa electoral. Lejos de revertir las leyes liberticidas, las consolidó y continuó desarrollándolas, permitiendo que la maquinaria del sanchismo funcionara sin obstáculos. Esta dejadez estructural facilitó que los engranajes del plan original siguieran activos y que Sánchez pudiera aprovecharlos años más tarde.
Sánchez: fase final de un plan de largo plazo
Pedro Sánchez representa la fase más peligrosa de esta continuidad histórica. Su actuar es deliberado, planificado y heredero del legado zapaterista, facilitado por la inacción de Rajoy. Entre los hechos más relevantes:
- Control de jueces y CGPJ, asegurando tribunales favorables y presionando magistrados estratégicos.
- Manipulación de la UCO y organismos de investigación, subordinando la policía judicial al Ejecutivo.
- Uso sistemático de decretos y leyes orgánicas para eludir debates parlamentarios y limitar contrapesos legislativos.
- Control y presión sobre medios críticos, normalizando censura y autocensura.
- Polarización social extrema, dividiendo a la sociedad y creando enemigos internos y externos.
- Consolidación de núcleo fanático, capaz de legitimar decisiones autoritarias sin cuestionamientos.
La prioridad ya no es gobernar para España, sino prolongar la permanencia, blindarse frente a causas judiciales y consolidar el control sobre instituciones clave. Cuando un poder agotado se encuentra acorralado, la historia demuestra que no retrocede: contraataca y lleva al límite sus capacidades.
Factores que facilitan un autogolpe
- Oposición fragmentada: partidos centrados en conflictos internos mientras el Ejecutivo avanza sin límites.
- Sociedad pasiva: desmovilizada y acostumbrada a la degradación institucional, acepta la narrativa oficial y normaliza la erosión del Estado de derecho.
- Electorado fanático: un núcleo duro socialista legitima incluso decisiones que destruyen instituciones.
El cálculo de Sánchez es frío: blindaje institucional, control narrativo y consolidación de lealtad fanática. La lógica de supervivencia sustituye al interés general.
Comparativa de medidas institucionales (2004–2011–2025)
|Año
|Hito clave
|Impacto institucional
|2004
|Acceso de Zapatero tras 11-M
|Debilitamiento de contrapesos, manipulación mediática, polarización social
|2004–2011
|Gobierno Zapatero
|Consolidación de leyes liberticidas, control de CGPJ y policía judicial, estructuras de control encubiertas
|2011
|Elecciones y mayoría absoluta Rajoy
|Oportunidad de frenar leyes socialistas; incumplimiento de promesas; consolidación del legado socialista
|2011–2018
|Gobierno Rajoy
|No reversión de leyes, continuidad del debilitamiento institucional, terreno abonado para el sanchismo
|2018
|Llegada de Sánchez
|Acceso al poder mediante moción de censura y acuerdos parlamentarios; inicio de fase más peligrosa del plan histórico
|2018–2025
|Gobierno Sánchez
|Control judicial total, manipulación policial, censura mediática, polarización extrema, fanatismo electoral, riesgo de emergencia nacional
Control institucional y polarización estratégica
Sánchez no necesita tanques ni militarizar calles. El autogolpe se concreta mediante:
- Dominio de jueces, policía judicial y organismos de control.
- Polarización para justificar medidas extraordinarias.
- Presentación de sí mismo como único dique frente al “caos”.
La tensión social deja de ser un problema: se transforma en herramienta de control político, fortaleciendo narrativa oficial y blindaje institucional.
Emergencia nacional: coartada perfecta
Cuando los márgenes se agotan, surge la tentación de declarar excepción. Cualquier pretexto sirve:
- Conflicto internacional: crisis bélica europea o amenaza exterior.
- Crisis sanitaria: nuevas pandemias o rebrotes graves.
- Amenaza interna: atentados, disturbios sociales o acciones supuestas de extrema derecha.
Estrategia prevista del Ejecutivo:
- Declarar emergencia nacional.
- Suspender elecciones.
- Adaptar la legalidad al relato oficial.
- Sociedad pasiva y oposición debilitada aceptando el discurso.
- Núcleo fanático legitimando medidas autoritarias.
Conclusión: del 11-M a la España de Sánchez
Comparar la España de 2004, la de Rajoy y la de 2025 revela una continuidad estratégica que atraviesa dos décadas:
- De un primer autogolpe encubierto tras 11-M.
- A la consolidación de leyes y estructuras que debilitan el Estado de derecho.
- A un gobierno que manipula instituciones y polariza la sociedad para consolidar un poder personal.
Callar ante esta deriva no es prudencia: es abrir la puerta a la tiranía de mañana. El sanchismo representa la culminación de un proyecto de largo plazo, un legado Zapatero–Rajoy–Sánchez que ha erosionado los contrapesos democráticos y que, hoy más que nunca, amenaza con un autogolpe formal bajo la excusa de emergencia nacional. La historia demuestra que los tiranos no retroceden; avanzan hasta donde el sistema se lo permite.