Herodes

A propósito de las inocentadas

Francamente, no sé dónde está la gracia

Bebé, infancia, demografía
Bebé, infancia, demografía. PD
Archivado en: Columnistas

Más información

Pedro Sánchez en el patético vídeo de TikTok en el que enseña la Sala del Reloj de Moncloa

Tik-Tok: Sánchez hace un ‘house tour’ de La Moncloa, 'a lo Preysler', y las redes sociales le sacuden la del pulpo

Nunca he acabado de comprender el carácter jocoso y de burla, hacia la credulidad del prójimo, que se le ha dado a la fecha de hoy, 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, constituida en memoria de los centenares de niños degollados por orden del rey Herodes.

Francamente, no sé dónde está la gracia. Y ello, hablando de inocentes, por no hablar de los abortos; 106.000, solo en España, en 2024. ¡Wokismo en vena, de barra libre! El sueño húmedo de Herodes.

Y es que al final de lo que se trata es de burlarse de la inocencia y bondad de aquellos que, poco dados a la mentira, no dudan de la veracidad de lo que les cuenta un familiar, o amigo.

De lo que se trata es de ridiculizar la buena fe de los ´inocentes´, al tiempo que se ensalza la mentira como si de un arte se tratara; por lo que tampoco es de extrañar que un embustero contumaz, llegue a presidente, representando fielmente a tanto mulero y farsante.

Para un servidor esta fecha tiene un significado, tan especial como poco divertido, por ser el aniversario del fallecimiento de mi hermano mayor, José Antonio. Un santo inocente, si es que los hay.

Mi hermano falleció de muerte súbita, antes de cumplir el año. Murió, un 28 de diciembre, con tan solo diez meses de edad, mientras dormía en su cuna. La Inocencia, santa o no, quieta y fría, sobre sabanitas bordadas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]