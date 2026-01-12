Sánchez sí tiene mayoría en el Congreso

Los medios de comunicación libres repiten hasta la extenuación que Pedro Sánchez Pérez-Castejón no tiene mayoría en el Congreso y, en consecuencia, que la XV Legislatura acabará pronto.

Error. El autócrata sigue teniendo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados porque los que le auparon con un pacto espurio contra el ordenamiento democrático y le sostienen aún sin presentar o apoyar una moción de censura no son demócratas sino depredadores de España, delincuentes, mafiosos, populistas, independentistas y filo terroristas. Apoyarán los Reales Decretos Ley y los Proyectos de Ley que favorezcan sus intereses y rechazarán aquellos contrarios a su parroquia porque a Sánchez le importa una higa gobernar, solo quiere el poder absoluto, permanecer en La Moncloa indefinidamente y que la banda de delincuentes que dirige sea circular: todo empieza en mí y acaba en mí. No hay más que ver cada día los falsos y vomitivos eslóganes que empresas de marketing, publicidad y comunicación instalan en los atriles del Gobierno y del PSOE.

Sánchez tiene un instinto extraordinario de poder y una audacia sin límites que le hace avanzar cada día en su vesánico proyecto: implosionar el sistema, acabar con la Constitución de 1978 y la Monarquía parlamentaria e instaurar una república plurinacional en donde Cataluña y el País Vasco, con Navarra anexionada, sean Estados sin reconocimiento internacional pero con todas las competencias, y el resto de España su cortijo y botín. De manera subrepticia lo dijo la presidenta del Congreso, Francina Armengol Socías, en su discurso del 6 de diciembre, día de la Constitución: habló de “actualizar” el pacto de 1978, adaptarlo a una realidad territorial “más compleja” y escuchar a quienes “no se sienten plenamente reconocidos” en la arquitectura constitucional. Fue el pórtico de una nueva narrativa, sincronizada con Sánchez para preparar al país para algo más profundo. Por primera vez, la presidencia del Congreso asumía la premisa independentista de que la Constitución no basta y ratificaba con sus palabras lo que el PNV, Junts, ERC y Bildu han pedido a Sánchez: una relación bilateral, el derecho a decidir, la supresión del artículo 155 (el aplicado en Cataluña contra el golpe de Estado de Carles Puigdemont i Casamajó), la organización de una consulta y la eliminación de la función de las Fuerzas Armadas como garantía del ordenamiento jurídico y la integridad territorial. Como ha declarado Iñaki Arteta Orbea, “ETA es como una serpiente: muda de piel, pero sigue siendo la misma serpiente. El objetivo de fondo no se mueve: acabar con España y hacerse con el poder en el País Vasco”, ¡Gracias, José Luis Rodríguez Zapatero!

Los españoles de bien, que somos mayoría, tenemos que impedir las nuevas tropelías previstas por el autócrata, al que le tienen sin cuidado el resultado de las elecciones autonómicas en Extremadura y Aragón, sólo que sus candidatos socialistas sigan con la boca cerrada a cambio de la mamandurria. Gobernar sin el Parlamento, sin Presupuestos Generales del Estado, con los dineros de la Unión Europea (UE), con el BOE, con el TC y con el voto comprado estos años a los casi dos millones de extranjeros nacionalizados españoles es el propósito de Sánchez hasta que se haga con los tres poderes y suprima la Prensa libre. El totalitario ve más peligro en la fuga del voto de las mujeres que en el rechazo ciudadano al latrocinio porque, si la Junta Electoral lo decide, se puede custodiar permanentemente por la UCO el voto por correo desde el momento en el que se deposite en una oficina de Correos, pero ¿se puede evitar que los nacionalizados y subvencionados acto seguido con dinero del contribuyente metan en el sobre la papeleta de Sánchez ayudados por un sanchista? No, esto último no se puede si no se modifica la Ley Electoral y se impide el voto por correo de este tipo de votante en la Legislatura en la que se le ha concedido el pasaporte y el todo gratis.

Ahora solo cabe esperar que, a pesar de tanta trampa, no sume de nuevo mayoría absoluta con toda la morralla o que quienes tienen la obligación de defender la Constitución y la unidad de España pongan grilletes al déspota antes de que todo sea irreversible y volvamos a tiempos pasados.

JORGE DEL CORRAL Y DIEZ DEL CORRAL