Sebastián Urbina: «La izquierda es lo más»

La que fuera vicepresidenta Carmen Calvo (del gobierno de P. Sánchez), jurista constitucionalista, profesora universitaria, y ministra de la Presidencia, declaró lo siguiente, a preguntas de los periodistas:

‘El feminismo no es de todas: No, bonita. Además, la vicepresidenta en funciones criticó a la derecha por ‘dar alas al machismo de manera evidente y soterrada’.

¿Cree, esta ilustre señora, lo que ha dicho, o no lo cree? Si lo cree, es tonta, y si no lo cree, es una demagoga sin escrúpulos.

Clara Campoamor fue una política española- escritora y jurista- que perteneció a Acción Republicana (fundado por Manuel Azaña), y elegida diputada en 1931 por el Partido Radical. Se distinguió por la defensa de los derechos de las mujeres.

Dos de las tres diputadas que había en el Congreso en 1931, ambas de tendencia socialista, se mostraron en contra de conceder el sufragio a la mujer. Margarita Nelken, y Victoria Kent.

‘Es necesario que las mujeres que sentimos el fervor democrático, liberal y republicano pidamos que se aplace el voto de la mujer’, aseguró Kent en el Congreso el 1 de octubre de 1931, provocando los aplausos de todos sus compañeros de partido.

‘Si, bonita’, no sabes de lo que hablas. ¿O lo sabes y mientes como socialista?

Estas falsedades de la vicepresidenta, que atribuye todo lo bueno a la izquierda, en general, y a los socialistas, en particular, van acompañadas de otras falsedades que evidenciarían que la derechona machista y reaccionaria es mala gente. La VicePresidenta añadió: ‘la derecha da alas al machismo de manera evidente y soterrada’.

Resumiendo. La izquierda progresista/feminista atesora- habitualmente de manera exclusiva y excluyente, todo lo bueno. La derecha no solamente no es feminista, es que ‘da alas al machismo’. ¡Qué espanto! Pero es que hay más. Lo hace de manera ‘evidente y soterrada’. ¡No merecen gobernar! ¡Solamente la izquierda tiene legitimidad para gobernar

Conclusión. Si usted es una buena persona, será socialista.

Para que esta conclusión se desparrame por la sociedad española, hace falta que haya mucha gente cuyo alimento espiritual sea La Sexta, La Cuatro, TV3 y similares del régimen. Y que haya tenido el privilegio de sumergirse en la Logse, Loe, Lomce, y talleres de educación sexual. Con estos alimentos espirituales, tragarán toda la alfalfa que el progresismo mediático subvencionado les proporcione.

Hablemos del feminismo radical. Debemos diferenciar el feminismo de la igualdad, que reclama- muy justamente- la igualdad jurídico-política entre hombres y mujeres, del feminismo radical. El núcleo de la ideología feminista totalitaria incluye, entre otras cosas, el sexo libre (contrario al matrimonio), el aborto libre como un derecho, rechazo del matrimonio (especialmente el de siempre, entre hombres y mujeres), rechazo de la familia y la religión (excepto el Islam), por ser instituciones autoritarias y opresoras de las mujeres, etcétera.

El feminismo de género- como parte del feminismo radical- cree que el sexo es una construcción social. Pero las feministas confunden el sexo- que es una característica biológica-, con el género- que es una categoría gramatical. En todo caso, el feminismo radical afirma que nadie nace hombre o mujer. Se trataría de construcciones sociales promovidas por el patriarcado para oprimir a las mujeres y someterlas a los hombres. De ahí la difuminación de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres, niños y niñas.

El discurso abrumadoramente mayoritario de los medios de difusión/manipulación dice que la izquierda defiende los auténticos y verdaderos intereses de la mujer. ¿Qué defiende la derecha? No defiende a la mujer. La ataca.

¿Qué alternativa le queda a la derecha centro centrada? Bajar la cabeza. Nada de ‘batalla cultural’.

Como dijo la periodista feminista Cristina Fallarás: ‘No os empeñéis con lo del respeto y la tolerancia. Ni respeto ni tolero ciertas ideas ni ciertas prácticas. Ni de @vox_es ni de los @populares. Y tampoco me sirve el argumentito de “respeta a sus votantes”. No perdáis el tiempo’.

El pepero González Pons ‘pide intensificar los pactos con el PSOE’ (diciembre 2025.) Le faltó decir la ‘izquierda es lo más’.

‘Sánchez pactó (enero 2026) con un golpista (Junqueras/ERC) –condenado por el Tribunal Supremo e indultado por él– restarle a la caja común de todos los españoles cerca de 5.000 millones de euros, además de la recaudación del IVA para Cataluña’… Zapatero y Sánchez, cómplices del chavismo’. (Edit. El Debate)

Incluso Alberto, en un sorprendente momento de valiente lucidez dijo, refiriéndose al PSOE: ‘Es mafia pura’. ¿Tendrá algún efecto práctico?

Última Hora. Cuarenta socialistas decentes firman un manifiesto contra el corrupto/traidor Sánchez.