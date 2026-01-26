La inanidad de España: ¿Por qué nadie toma en serio al gobierno de España?

España fue durante décadas un referente de estabilidad política, democracia y desarrollo económico dentro de Europa. Sus instituciones, aunque imperfectas, gozaban de respeto interno y externo. Sin depender de poder militar o coerción externa, el país podía proyectar influencia a través de decisiones políticas, negociación internacional y consenso interno.

Hoy, esa imagen se ha deteriorado. La política española muestra incoherencia, falta de decisión estratégica y desconexión con sus ciudadanos. Los errores estructurales, la burocracia ineficaz y la simulación constante han convertido al Estado en un zombi institucional. Este análisis examina cómo España ha pasado de referente a bufón involuntario, incapaz de proteger, decidir o inspirar confianza.

España deja de decidir

España ha abandonado la formulación de objetivos estratégicos propios, especialmente en política exterior y energética. Su alineamiento con decisiones externas —ya sean de Bruselas o de Washington— limita su autonomía.



Consecuencia inmediata: España apenas influye en negociaciones internacionales clave.

Consecuencia a largo plazo: La percepción de un actor confiable y soberano se pierde, debilitando la posición española frente a socios y competidores.

Energía cara y errores estratégicos

La política energética española ha seguido la senda europea: cierre de centrales nucleares, transición a renovables costosas y dependencia indirecta de importaciones externas, incluso de Rusia, vía intermediarios. Esto ha generado:

Precios de electricidad y gas elevados.

Desventaja competitiva para la industria nacional.

Necesidad de subsidios permanentes que desgastan las cuentas públicas.

Comparativa de precios eléctricos 2020-2025 (€/MWh):

Año España Media UE 2020 60 45 2021 65 46 2022 85 50 2023 110 55 2024 130 60 2025 145 65

La incoherencia energética demuestra que España actúa como ejecutor de políticas externas y no como definidor de estrategias propias.

Industria débil y fuga de talento

El aumento del coste energético y la burocracia han provocado:

Fuga de empresas e inversión.

Emigración de talento cualificado.

Dependencia creciente de importaciones estratégicas.

El error: confundir objetivos ideológicos o propagandísticos con desarrollo económico y bienestar ciudadano.

Democracia gestionada y miedo al voto

El patrón político refleja temor a la expresión ciudadana:

Manipulación de procesos autonómicos y electorales.

Criminalización de opiniones minoritarias o disidentes políticos.

Control mediático y censura de redes sociales con fines partidistas.

España teme a sus ciudadanos, protegiendo la democracia solo cuando conviene. La legitimidad se erosiona, al igual que en el conjunto europeo, por miedo a voces discrepantes.

Migración y desconexión social

La política migratoria amplía la brecha entre gobernantes y gobernados:

Aumento de inmigrantes no comunitarios entre 2021 y 2025.

Costes sociales y económicos que recaen sobre población local.

Respuestas institucionales que estigmatizan al electorado crítico.

Migrantes no comunitarios en España (millones):

Año Migrantes 2010 2 2015 3 2020 4 2021 5 2022 8 2023 9 2024 10 2025 11

El descontento ciudadano favorece partidos críticos con la gestión migratoria, replicando la desconexión observada en Europa.

Las últimas boqueadas del régimen del 78

El régimen político español, nacido en 1978, está agonizando. Sus boqueás son sacudidas torpes de un Estado que ya no manda ni protege:

El Estado social y democrático de Derecho es un zombi burocrático, habitado por bufones, aduladores y lameculos institucionales.

El gatopardismo domina: todo cambia para que nada cambie; reformas que no reforman, ministros que simulan acción, presupuestos que desaparecen.

La frase definitiva: “Da igual quién gobierne” refleja la resignación ciudadana y la mediocridad institucional.

Adamuz: el accidente que habla

El accidente ferroviario de Adamuz, con 42 muertos y más de 120 heridos, evidencia la fatiga sistémica: negligencia tolerada, mediocridad profesionalizada y simulación institucional. El ministerio correspondiente adornó estaciones con carteles de “Disculpen las mejoras”, mientras los familiares de víctimas denunciaban el abandono y la irresponsabilidad.

Bufones, aduladores y lameculos institucionales

No hay gobernantes heroicos; la mediocridad se profesionaliza:

Se ríen y aplauden mientras el país cruje.

Se simula liderazgo sin resultados.

La ciudadanía, anestesiada, observa y asiente resignadamente.

El “habríaqueismo” («algo habría que hacer… ¿No?) define la política: se discute, pontifica y se queja, pero nadie actúa. Cuando alguien lo hace, asusta a los bufones, que prefieren simulacros a riesgos reales.

España contra sí misma

Errores estratégicos, incoherencias y simulación generan:

Debilitamiento económico pese a políticas declaradas.

Polarización social y desconfianza ciudadana.

Dependencia internacional sin capacidad de decidir.

España no es derrotada por externos; se debilita por decisiones propias, replicando la tendencia europea de pérdida de autonomía y credibilidad.

La urgencia de un Cincinato

El régimen del 78 necesita un Cincinato, un cirujano de hierro capaz de:

Extirpar podredumbre institucional.

Derribar oligarquías y caciquismos.

Restaurar las funciones esenciales del Estado.

Sin ello, España seguirá boqueando entre bufones y simulacros, incapaz de proteger a sus ciudadanos ni de proyectar autoridad interna o externa.

Conclusión

España ha perdido credibilidad porque ha renunciado a actuar con autonomía, coherencia y responsabilidad:

Respeto efectivo al voto y a la participación ciudadana.

Libertad de expresión real y plural.

Pragmatismo económico y energético.

Capacidad de definir objetivos estratégicos propios.

Mientras no recupere estos pilares, seguirá percibida como un país incapaz de gobernarse, condenado a repetir errores y a simular normalidad mientras agoniza públicamente.