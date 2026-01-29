'Arriba'

91 años, dos meses, y siete días

José Antonio Primo de Rivera

José Antonio Primo de Rivera.
José Antonio Primo de Rivera.
«Todos los trabajadores, ante la angustiosa situación presente, han de preguntarse a qué se debe el que, a pesar de los constantes cambios de Gobierno, a pesar de haber gobernado las izquierdas, a pesar de los Gobiernos de centro y de derecha, el paro aumente sin cesar, la carestía de vida se haga cada vez más agobiadora y la pugna entre las clases sea cada día más áspera.

¿Qué significa esta coincidencia en el fondo de los partidos políticos, sean de derechas o sean de izquierdas? Significa que el régimen de partidos es incapaz de organizar un sistema económico que ponga a cubierto a la masa popular de estas angustias; que tanto unos partidos como otros están al servicio del sistema capitalista.

Mientras la terrible crisis económica actual ha arruinado o está en camino de arruinar a los modestos productores, y la masa obrera sufre como nunca la pesadilla del paro, la cifra de los beneficios obtenidos por los beneficiarios del orden actual de cosas, los dueños de la Banca, es elevadísimo. Así, la tarea urgente que tienen los productores es ésta: destruir el sistema liberal, acabando con las pandillas políticas y los tiburones de la Banca.»

Este texto que antecede, tan actual, tan español, tan nuestro, fue escrito hace 91 años, dos meses, y siete días, concretamente el 21 de noviembre de 1935, y publicado en el nº 20 del periódico “Arriba”. Su autor sería fusilado en Alicante, justo un año después, en la madrugada del 20 de noviembre de 1936. Su nombre: José Antonio Primo de Rivera.

Aquel día, cuando firmó aquel artículo, firmó también su sentencia de muerte, y él lo sabía. Mataron al hombre, pero no pudieron matar la idea; y eso, estoy seguro, también José Antonio lo sabía.

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

