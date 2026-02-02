¿Qué es realmente el fascismo?

Genealogía, afinidades ideológicas, propaganda y falsificaciones históricas

¿Qué es realmente el fascismo?
Columnistas

Fascismo, socialismo y colectivismo: un análisis integral

I. Introducción: la confusión conceptual

En debates políticos y sociales contemporáneos, es frecuente que la izquierda utilice el epíteto “fascista” para descalificar, aislar y ridiculizar a quienes cuestionan sus propuestas. George Orwell lo señaló con claridad: los izquierdistas llaman fascista a todo lo que les disgusta, mientras ignoran sus propios totalitarismos. Así, cualquier crítica al feminismo radical, al multiculturalismo, al intervencionismo estatal o al colectivismo progresista es etiquetada como fascismo, aunque histórica, filosófica y doctrinalmente sea falso.

El análisis histórico muestra que fascismo, nazismo y marxismo-leninismo comparten raíces filosóficas profundas: antiliberalismo, intervencionismo estatal, colectivismo y totalitarismo. A la vez, movimientos como la socialdemocracia y la derecha social, o doctrinas cristianas humanistas como el falangismo español, se distinguen radicalmente de estos modelos, preservando derechos individuales y pluralidad política.

II. Fascismo y nacionalsocialismo

a) Orígenes y expansión

El fascismo surgió en Italia bajo Benito Mussolini, influido por diagnósticos marxistas sobre desigualdad y sociedad, aunque con rechazo a la dictadura del proletariado. Su objetivo era construir un Estado fuerte, corporativo, que controlase la economía y la sociedad, creando un “nuevo hombre” y una nueva cultura nacional.

El nacionalsocialismo alemán, fundado por Adolf Hitler, compartió el colectivismo y el intervencionismo, pero añadió elementos raciales y nacionalistas. Ambos movimientos no eran de derecha liberal-conservadora, sino profundamente progresistas en cuanto a su intervencionismo y planificación social. Mussolini y Hitler se declararon socialistas en sus primeras etapas y partían de diagnósticos marxistas, aunque con orientaciones tácticas distintas.

b) Economía y sociedad

  • Intervencionismo estatal, planificación central y programas de bienestar: salario mínimo, pensiones, educación y sanidad públicas.
  • Propiedad privada permitida, pero subordinada al interés colectivo y al Estado.
  • Subordinación de la familia, religión y derechos individuales a la colectividad.
  • Creación de un “hombre nuevo” y adoctrinamiento masivo.

c) Expansión y simpatías internacionales

El fascismo italiano y el nacionalsocialismo inspiraron agrupaciones políticas en Francia, Rumanía, Inglaterra, Estados Unidos y otros países. En EE. UU., por ejemplo, simpatías existieron incluso en sectores del Partido Demócrata, que veían con interés ciertos programas intervencionistas y de bienestar social, como el New Deal de Roosevelt.

III. Marxismo-leninismo

a) Raíces y objetivos
El marxismo-leninismo busca abolir la propiedad privada de los medios de producción y establecer la dictadura del proletariado. Aunque los fines difieren en teoría respecto al fascismo, en la práctica los regímenes comunistas como la URSS de Stalin, China de Mao o Camboya bajo Pol-Pot fueron igualmente totalitarios y liberticidas.

b) Características comunes con el fascismo

  • Supeditación de los derechos individuales al Estado.
  • Partido único y culto al líder.
  • Intervención total en economía y sociedad, abolición de instituciones intermedias.
  • Represión sistemática de opositores.
  • Propaganda masiva y adoctrinamiento ideológico.

c) Cooperación y conflicto histórico

Hitler consideraba sus diferencias con los comunistas más tácticas que ideológicas. La colaboración temporal, como el pacto germano-soviético de 1939, muestra que ambas ideologías compartían principios fundamentales de control social y estatalismo, aunque con objetivos nacionales o raciales distintos.

IV. Socialdemocracia y derecha social

a) Características
La socialdemocracia y la derecha social promueven intervención estatal limitada, preservación del mercado y pluralismo político. Programas de bienestar (sanidad, pensiones, educación) se implementan respetando derechos individuales y propiedad privada, a diferencia del colectivismo totalitario.

b) Ejemplos históricos

  • Reino Unido: Clement Attlee y el NHS.
  • Países nórdicos: sistemas de bienestar financiados por impuestos progresivos.
  • España: derecha social durante la transición, promoviendo educación, sanidad y seguridad social sin abolir derechos fundamentales ni pluralidad política.

V. Falangismo español y distributismo

a) Filosofía

El falangismo de José Antonio Primo de Rivera se inspira en el distributismo cristiano, con un enfoque humanista, ético y comunitario. Su lema, “Familia, Municipio y Sindicato”, refleja la prioridad por instituciones intermedias y la justicia social sin recurrir al totalitarismo.

b) Economía y sociedad

  • Propiedad privada, pero con justicia distributiva.
  • Subordinación ética del poder político a la comunidad, no al colectivismo totalitario.
  • Respeto por la familia, religión y derechos individuales.

Este enfoque distingue al falangismo de cualquier forma de fascismo o nazismo y lo acerca a una visión humanista cristiana, compatible con libertad y pluralidad.

VI. Anarcosindicalismo español

El anarcosindicalismo, representado por CNT y FAI, pretendió unir sindicato y acción política, y en algunos momentos participó en gobiernos (por ejemplo durante la Guerra Civil). En la práctica, su modelo reflejó contradicciones internas: aspiración a libertad individual y autogestión, pero con centralización organizativa, entrada en política y alianzas temporales con socialistas y comunistas. Este ejemplo ilustra cómo incluso movimientos libertarios pueden adoptar prácticas estatistas cuando se enfrentan a situaciones históricas complejas.

VII. Propaganda y falacia ad hominem

  • El recurso al ad hominem es central en la propaganda moderna: acusar de “fascista” a un adversario sirve para criminalizar, ridiculizar y aislar sin necesidad de rebatir sus argumentos.
  • Esta práctica reproduce, de manera democrática y mediática, estrategias propias de regímenes totalitarios: supeditación del debate racional a la presión social y al temor de ostracismo.
  • Se trata de una enfermedad del discurso político, no de un diagnóstico ideológico.

VIII. Conclusiones integrales

  • Fascismo, nazismo y marxismo-leninismo son doctrinas colectivistas, intervencionistas y liberticidas, con raíces filosóficas compartidas.
  • Socialdemocracia y derecha social respetan la libertad individual y el mercado, diferenciándose radicalmente del totalitarismo.
  • Falangismo español representa un humanismo cristiano distributivo, priorizando familia, municipio y sindicato, con justicia social sin totalitarismo.
  • La propaganda contemporánea distorsiona términos históricos: acusar de “fascista” a quien defiende libertad, propiedad y moral tradicional es una falacia ad hominem.
  • La historia demuestra que la defensa de la civilización occidental exige antitotalitarismo integral: rechazo tanto al marxismo-leninismo como al nazi-fascismo, y reconocimiento de matices históricos en movimientos de derecha social o humanista.

IX. Mensaje final

Cualquier análisis histórico serio debe:

  • Reconocer similitudes y diferencias reales, no simplificaciones ideológicas.
  • Evitar la propaganda y la caricaturización de adversarios.
  • Aprender de la historia para identificar riesgos totalitarios, cualquiera que sea la etiqueta bajo la que se presenten.

La libertad individual, la propiedad privada y la pluralidad política son los pilares que distinguen sociedades abiertas de las doctrinas colectivistas y totalitarias que marcaron el siglo XX.

