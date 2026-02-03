Luis Ventoso se pregunta lo que todos sobre Zapatero: «Está aterrorizado escondido»

Luis Ventoso titula este 3 de febrero de 2026 su columna ¿Dónde andas, José Luis?. Y es que:

«A Zapatero se lo ha tragado la tierra, la próxima semana se cumplirán dos meses desde su última aparición pública».

Publicada el articulista en su medio, El Debate, la pieza que comienza con una idea central: el expresidente del Gobierno, que se ha convertido en una figura crucial del PSOE, ha desaparecido del panorama público justo en un momento en que los escándalos relacionados con sus aliados y negocios turbios están a la orden del día.

Ventoso retrata a Zapatero, de 65 años, como la «mascota inesperada y otoñal del PSOE», alguien que ha blanqueado la dictadura de Maduro y que actúa como mensajero de Sánchez en acuerdos con ETA y separatistas. Recuerda cómo cada ex presidente ha encontrado su camino tras dejar el poder: González, con su verbo siempre afilado; Aznar, asentado en Estados Unidos como asesor; y Rajoy, dedicándose a su labor notarial. Sin embargo, Zapatero se distingue por sus conexiones con Venezuela y China, regímenes que no parecen incomodarle.

«José Luis, con su voz grave bien modulada, su apariencia entre un galán de mirada glauca y Mr. Bean, y su pedigrí «progresista», había llegado a ser considerado la mascota inesperada y otoñal del PSOE.»

El columnista también ironiza sobre el afán por publicar memorias: todos se lanzan a escribir libros, pero mientras otros lo hacen con más o menos acierto, Zapatero mezclaba obras como La Solución Pacífica —calificada como un «truño»— con mítines socialistas poco exitosos, como el celebrado en Extremadura. Ahora, en plena campaña aragonesa, su ausencia es notable, al igual que la de otros miembros destacados como la «catedrática extraordinaria».

«El problema para Zapatero es que sus negocios están vinculados a dos propuestas políticas bastante cuestionables para un supuesto defensor de la democracia: el régimen que llevó a la opulenta Venezuela a sumirse en la represión y la miseria, y la autocracia china.»

Su última aparición fue el 11 de diciembre de 2025, durante un homenaje a Rubalcaba, donde lucía un «rictus muy serio». Aquella jornada coincidió con la detención de altos directivos de Plus Ultra y del empresario Julio Martínez, socio comercial de Zapatero. Cuatro días más tarde, El Debate destapó una reunión secreta en El Pardo. Desde entonces, ha estado completamente ausente, superando incluso su récord de ocultamiento tras el pucherazo de Maduro.

Ventoso descarta las teorías conspirativas provenientes de la «fachosfera» y bromea sugiriendo que probablemente esté en su «dacha» leyendo a autores como Willy Brandt o Olof Palme para preparar un nuevo ensayo. Se burla también sobre su supuesta integridad: «Zapatero es un gran socialista […] no se ha llevado un pavo de ningún negocio chungo».

«La última vez que se le vio públicamente fue el 11 de diciembre, durante la presentación de los discursos parlamentarios dedicados a Rubalcaba. En esa ocasión, lucía un rictus muy serio.»

El texto concluye con ironía al citar a «Marisu»: «pongo la mano en el fuego por él». Un silencio que alimenta las especulaciones en tiempos complicados para el socialismo.

«Mentes abyectas de la fachosfera pensarán que Zapatero está al final de su escapada, convencidos de que no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo; creen que finalmente lo han pillado y está aterrorizado escondido.»

En un PSOE desanimado, el mutismo del hombre que es considerado el «perejil de todas las salsas» deja un vacío significativo que Ventoso llena con preguntas incisivas.