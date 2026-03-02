Las próximas Elecciones Generales, dentro de cuatro meses

Si al rumor existente de que ´Su Sanchidad´ podría adelantar las Elecciones Generales al mes de junio de este año, haciéndolas coincidir con las Andaluzas, le sumamos que, el 8 de junio, el Papa León XIV asistirá al Palacio del Congreso, ´a petición propia´, dentro de la visita que el pontífice realizará esos días a España, podemos decir que ´blanco y con faldas´.

Es decir que, conociendo al ´galgo de Paiporta´, tendremos adelanto electoral el mes de junio de este año. Veamos por qué:

Si repasamos las anteriores convocatorias electorales, vemos que ´casualmente´ han coincidido en el tiempo, con las exhumaciones de Franco y José Antonio.

Recordemos cómo el ´mago´ Sánchez decidió jugar su carta favorita, EL COMODÍN DE FRANCO, desenterrándolo ´casualmente´ QUINCE DÍAS ANTES DE LAS ELECCIONES GENERALES del 10 N. Y cómo la exhumación del caído, (para mí, mártir), José Antonio Primo de Rivera, coincidió, también ´casualmente´, con las Autonómicas y Generales de 2023. Ahora, en 2026, cuentan las malas lenguas que se había barajado desenterrar a los Reyes Católicos, pero al no ser capaz el Comité de expertos para todo, de localizar dónde estaban enterrados, se desestimó la idea.

Es más, conociendo de qué pie cojea, la dúctil y ´woquista´ Conferencia Episcopal Española, que es quien ha organizado, calendario y agenda, del viaje a España de León XIV, si esto lo sumamos a lo ya expuesto, todo da para pensar lo peor. O es que alguien duda que los obispos de la CEE, no han consultado antes, (las fechas), con el forense de cabecera, y los ´tanatoestéticos´, del Gran Hermano.

En condiciones normales, y dada mi inocencia primigenia, hubiese creído que la visita del Papa León XIV, al Palacio del Congreso, era para hacer un exorcismo… Pero va a ser que no. Una pena. ¿Se imaginan el show? Unos retorciéndose por el suelo, y la ´chiqui´, con la cabeza puesta al revés, regando a sus vecinos con vómito verde.

Lo dicho. Las próximas Elecciones Generales en España, serán un domingo del próximo mes de junio, o no serán… ¿Cómo que no serán? Bueno, sí, cuando los peces tengan pelo… Ya saben, todos encerrados, y a las 8 de la tarde, al balcón a aplaudir.