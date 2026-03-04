Sebastián Urbina: «Andar a cuatro patas»

Llega a España la moda ‘therian’: jóvenes que se creen animales y caminan a cuatro patas. No se trata de creer que se transforman físicamente, sino de experimentar una conexión psicológica o espiritual con ese animal, que forma parte de su identidad y manera de entenderse a sí mismos. (Libertad Digital)

No recuerdo- de mis años adolescentes y de juventud- haber visto nada parecido. El contexto era diferente. Todavía mandaba Franco. No entraré a discutir las ventajas e inconvenientes del franquismo porque no es el objeto de este artículo. Sólo diré algunas obviedades. El franquismo no era democrático. No había las libertades típicas de los sistemas democráticos. Fuera de la política, el franquismo supuso un importante avance económico. Y la sociedad- excepciones aparte- ya no respiraba el odio entre vencedores y vencidos.

No vi nunca a jóvenes que anduvieran a cuatro patas.

La democracia respeta- siempre hay excepciones-, la libertad de los ciudadanos, incluso de andar a cuatro patas. Las dictaduras y las autocracias no respetan la libertad de sus súbditos. Los dirigen y sancionan las desviaciones.

Dicho esto ¿Por qué aparece esta moda de andar a cuatro patas- principalmente entre los jóvenes- en las sociedades democráticas occidentales?

Creo que el relativismo tiene mucho que ver. Hay pluralismo- afortunadamente- pero algunas personas parecen confundirlo/mezclarlo con el relativismo.

Una aproximación a esta importante cuestión, es la siguiente. El pluralismo político, reconoce la existencia de una diversidad de opiniones dentro de un marco valorativo común. Por ejemplo, en España, los partidos políticos- opinen lo que opinen- son democráticos- y por ello aceptables por el sistema- siempre que reconozcan un marco valorativo común, que sería la Constitución española.

En cambio, el relativismo no acepta este marco valorativo común. ¿Por qué? Porque el relativismo considera igualmente válidas todas las opiniones. Para el relativismo, serían válidos los partidos políticos que rechacen, por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución: ‘La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española… Afortunadamente, no son válidos para el pluralismo.

Dado lo que ha sucedido, en España, en los últimos cuarenta años, podemos afirmar que el constitucional ‘pluralismo político’ se ha mezclado/confundido con el inconstitucional relativismo, defendido por los partidos antiespañoles. ¿Por qué?

Porque los partidos que han gobernado España (PSOE y PP) han aceptado ser chantajeados por los partidos políticos que despreciaban, y desprecian, España y su unidad. Constitucionalmente reconocida.

Actualmente, con Pedro Sánchez de presidente de gobierno, además de aceptar el chantaje de los partidos antiespañoles, se pasa a la demolición- paso a paso- de la Nación española, a exigencias de los separatistas.

La conclusión es que, con diversos grados de responsabilidad, PSOE y PP se han comportado como partidos políticos traidores a la Constitución y a la Nación española. La traición/corrupción, con el socialista Sánchez, ha llegado a límites insospechados.

Los redactores de la Constitución cometieron el error de no prever la posibilidad de un presidente traidor a España y a la Constitución. De ahí que no se establecieran límites, que impidieran la infame deriva de un presidente socialista sin escrúpulos. Calificado, justificadamente, de ‘gánster’ por el catedrático de Ciencias Políticas, Antonio Elorza.

Y todo esto ¿qué tiene que ver con la moda ‘therian’, por la que muchos jóvenes se identifican con un animal y andan a cuatro patas.

‘Dar ejemplo, no es la principal forma de influir en los demás; es la única. (Albert Einstein)

No cometeré el error de decir ‘los políticos’, pero sí la mayoría de politicos- por acción u omisión- se han comportado como personas sin honor, sin sentido de la responsabilidad, sin respeto a la Constitución. Aparte del alto grado de mediocridad de muchos de ellos.

Son responsables- en esta trágica labor de demolicion de la nación española- las miserables criadas mediáticas subvencionadas, mintiendo sin rubor. O diciendo medias verdades. O hablando de lo que conviene y ocultando lo que no conviene.

Sin olvidar a los profes (no merece ser llamados ‘profesores’ y mucho menos ‘maestros’) progres, preocupados más de adoctrinar de que formar adecuadamente, para convertir a los estudiantes en futuros ciudadanos respetables y responsables.

En este contexto de corrupción, podredumbre moral y traición a los valores constitucionales que han prometido defender ¿cuál es el ejemplo que dan la mayoría de políticos a la juventud?

No puede sorprender que algunos vayan a cuatro patas. Mejor estas gilipolleces, que votar a un gobierno que se caracteriza (según el economista D. Lacalle) por expolio fiscal, despilfarro público, asfixia normativa y corrupción.

Y la venta de España a los separatistas catalanes y vascos.

‘Terremoto político en el Reino Unido: laboristas y conservadores se quedan terceros y cuartos en una encuesta’. (Libertad Digital)

¿A qué esperan los españoles de verdad?