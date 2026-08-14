Laureano Benítez Grande-Caballero: «España en su poltergeist»

Hace ya bastante tiempo que me siento extranjero en España, Patria mía traicionada, vejada, humillada, mancillada, vendida a los jerarcas satánicos del NOM por una ralea de felones como no ha habido otra en la historia del mundo.

Voy por las calles sintiendo que no son mías, que la gente que veo deambulando robóticamente de aquí para allá no es mi gente; voy como un sonámbulo, como si un extraño poltergeist me hubiera succionado hacia otra dimensión, como si una nave alienígena me hubiera abducido hacia un mundo cavernario, oscuro, feo a rabiar, inmoral, de fosforescencia luciferina.

Yo crecí y viví en otro mundo, en otra tierra, en otra época, en otra España… no: en España, porque esto que me rodea y me acosa con su hedor baboso no es mi Patria, sino una ramera de labios pintarrajeados que ha convertido en mancebía hedionda los luminosos territorios de mi España.

¿Qué hacer? ¿Adónde ir, para escapar de este horror progre, feminista, animalista, LGTBI, antifranquista, socialista, anticristiano, antiespañolista, altermundista…? ¿Dónde encontrar una puerta al hiperespacio que me lleve fuera de este infierno dantesco, de este armagedón globalista, de esta pavorosa degradación de un país que hasta hace poco era nacionalcatólico, y hoy es una bola de estiércol, una cochambre cósmica, un pecio bamboleado por el Mal, una chatarra pestilente lista para el desguace?

¿Cómo explicar mi desasosiego, mi infinita desazón? Parafraseando los famosos versos de Dámaso Alonso en su poemario Hijos de la ira, puedo decir que «España es un país de más de 34 millones de cadáveres (según las últimas elecciones)… y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna.

Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla».

De los Tercios de Flandes a los bulevares por donde transitan los hijos de la ira, los hijos de un dios menor: «Dime qué significan estos espantos que me rodean. Cercado estoy de monstruos».

Un pasmoso cúmulo de monstruosidades han deformado la Patria mía, sobre la que han caído como una plaga de langosta, como una marabunta devastadora, como una sífilis incubada en innumerables mancebías.

España, abducida por un poltergeist infernal, por una noche gótica sacada de las pinturas negras de Goya, con todos sus monstruos en sazón, en flor.

Monstruos como demonios, como jorobados de Notre Pelado, como nosferatus salidos de gabinetes luciferinos, que han sacado de sus retortas dantescas a epatantes femens, a rojos de hoz y mandil, a guayaberos de rojo y oro, a milicianos insepultos, a tiorras perturbadas, a hierofantes de cucuruchos negros, a sacamantecas de toda calaña, a ramasantas sedientos de sangre, a comunatas cheguevarianos, a diputadísimos lacayos de Bafomet, a vendepatrias cum laude, a monstruos de circo, a chupópteros de afilados aguijones, a Circes fatales, a brujas del 36, a traidores a granel, a dráculas inmortales, a leninitos irredentos…

Extraño poltergeist, en el que mi Patria se acostó siendo España y se levantó convertida en un repugnante insecto kafkiano.

Todas estas cosas reflexiono con tristeza, acordándome de las palabras de Dámaso Alonso, «Bajo la penumbra de las estrellas y bajo la terrible tiniebla de la luz solar, me acechan ojos enemigos, formas grotescas que me vigilan, colores hirientes lazos me están tendiendo: ¡son monstruos, estoy cercado de monstruos! […] Oh Dios, no me atormentes más, dime qué significan estos monstruos que me rodean y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche».