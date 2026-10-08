Heinrich Heine

Ira di Dio

"Los ángeles lo llaman placer divino; los demonios, sufrimiento infernal; los hombres, amor"

Ira, ojo, miedo
Ira, ojo, miedo. PD
Archivado en: Columnistas

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El poeta alemán Heinrich Heine escribió: «Los ángeles lo llaman placer divino; los demonios, sufrimiento infernal; los hombres, amor».

Y yo me pregunto qué es el hombre sino el campo de batalla donde ángeles y demonios nunca dejan de luchar.

Así, el amor será placer divino que nos hará volar y, al tiempo, sufrimiento infernal que nos hundirá, una y otra vez, haciéndonos caer al abismo, hasta tocar fondo, para que, ya no teniendo nada que perder y todo por ganar, comprendamos que primero tenemos que morir, si queremos volver a nacer una vez más, hasta aprender el verdadero significado del verbo amar; ese verbo que nunca aprendimos a conjugar.

 

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Autor

Antonio Gil-Terrón Puchades

Antonio Gil-Terrón Puchades (Valencia 1954), poeta, articulista, y ensayista. En la década de los 90 fue columnista de opinión del diario LEVANTE, el periódico LAS PROVINCIAS, y crítico literario de la revista NIGHT. En 1994 le fue concedido el 1º Premio Nacional de Prensa Escrita “Círculo Ahumada”. Ha sido presidente durante más de diez años de la emisora “Inter Valencia Radio 97.7 FM”, y del grupo multimedia de la revista Economía 3. Tiene publicados ocho libros, y ha colaborado en seis. Actualmente escribe en Periodista Digital.

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