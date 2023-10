Cecilia Bracamonte: «He tratado en toda mi carrera de no hacer criolladas, sino criollismo»

No todos los días se tiene en frente a una de las grandes cantantes y -me atrevo a decir- una de las leyendas vivas de la música criolla peruana. Ella es Cecilia Bracamonte.

La cantante peruana ofrecerá un concierto en Madrid el próximo 22 de octubre, a las 12:00 horas, en Espacio Ronda (Ronda Segovia, 50 Madrid). Y desde que las entradas se pusieron en venta, al ritmo que iban las compras, todo parece indicar que habrá un lleno absoluto.

La reina de la canción criolla visitó la redacción de Periodista Digital, acompañada de nuestra querida Mariella Kohnn (se rumorea que habrá una sorpresa musical de último momento. Quizá nos sorprendan Cecilia y Mariella cantando un tema a dúo.

Durante la conversa Cecilia repasó momentos de su extensa carrera musical, así como el estado actual en el cual se encuentran los artistas en Perú.

«He tratado todos los años en min carrera, de no hacer criollas, sino criollilsmo para que la gente lo digiera de otra manera todo, para que la gente lo entienda. No sólamente en el Perú, sino fuera de nuestra fronteras. Eso es lo que yo he venido haciendo»

(VER VÍDEO).

María Elena Pacheco

Comenzó su travesía en el mundo del violín bajo la tutela de Ruth Sereque, continuando su formación con notables maestros como Yolanda Kromberger y Enrique Costa. En 1981, su excepcional talento le valió el reconocimiento en el Concurso Nueva Acrópolis. Dos años después, dio un paso audaz al ser admitida en la prestigiosa Escuela Superior de Música de Detmold, ubicada en Alemania. Allí, perfeccionó sus habilidades bajo la guía del destacado profesor Lukas David, culminando sus estudios en 1990.

Durante sus años de formación en Alemania, desempeñó un papel activo como miembro de la Orquesta de Cámara de Tibor Varga y participó en diversos grupos de cámara, contribuyendo a la riqueza musical del país europeo.

Desde 1990 hasta 1997, ocupó un lugar destacado como miembro titular de la Nordwestdeutsche Philharmonie en Herfoerd, Alemania, consolidando aún más su experiencia en el ámbito orquestal.

En 1998, regresó a su país natal, Perú, con la firme intención de compartir sus conocimientos como profesora de violín y música de cámara, además de brindar su arte en recitales memorables. Hoy en día, ostenta el prestigioso cargo de ser la primera violinista de la sección de segundos violines de la Orquesta Sinfónica Nacional de Perú.

A lo largo de su carrera, ha brillado como solista en innumerables ocasiones, colaborando con la Orquesta Sinfónica Nacional, la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música y varios grupos orquestales. Además, su dedicación a la música de cámara ha sido fructífera, y sus interpretaciones han quedado plasmadas en varias grabaciones que atestiguan su inmenso talento y pasión por la música.

Ernesto Hermoza

Pionero de la guitarra flamenca en el Perú, este renombrado guitarrista y prolífico productor musical ha forjado una carrera distinguida desde 1991, enriqueciendo el panorama musical con su estilo único que fusiona con maestría los géneros criollo, flamenco y jazz. Su influencia se ha extendido a la música teatral, así como a colaboraciones con destacados artistas como Joaquín Sabina y Susana Baca, lo que le ha valido el reconocimiento con 4 nominaciones al Grammy Latino y la distinción de un disco de oro.

A lo largo de su carrera, ha lanzado cinco álbumes aclamados: «Vivencias,» «Entre dos mares,» «Herencia Flamenca,» «Puerta del Sol,» y «Con garbo y picardía.» Su destreza musical alcanzó un hito con la composición e interpretación de la primera obra sinfónica flamenca realizada en el Perú, que fusiona la guitarra, la danza y la orquesta de manera magistral.

En el año 2018, su colaboración en el tema «El Surco,» del álbum «A Chabuca» junto a Jorge Drexler, le valió una nominación al Grammy Latino a la mejor grabación. Desde 2009, ha acompañado en la guitarra a la talentosa Susana Baca, y esta unión va más allá de la música, ya que comparten una pasión por los ritmos tradicionales de Perú, el culto a las cuerdas y el compromiso del matrimonio, lo que fortalece aún más su propuesta artística.

En 2015, ambos artistas produjeron «Con Garbo y Picardía,» un disco de 13 cautivadoras canciones tradicionales interpretadas con violín y guitarra. El éxito de este álbum los ha llevado a recorrer diversas ciudades en Perú y alrededor del mundo, consolidando su posición como destacados exponentes de la música peruana y flamenca.