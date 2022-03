Sánchez abre otro frente: ahora con las gasolineras

Cada vez que Pedro Sánchez intenta ‘solucionar’ los problemas que él mismo genera a la población, crea aún más descontentos. Y ahora es el turno de las gasolineras.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) se pronunció el 28 de marzo de 2022 para exigirle al Gobierno Sánchez que «aclare con la mayor celeridad posible cuál será el mecanismo de ejecución del descuento generalizado en los carburantes«.

De la bonificación de 20 céntimos el litro, 15 céntimos los aportará el Estado y los 5 céntimos restantes las petroleras. Sánchez aseguró que la aportación de las petroleras es un mínimo y que depende de ellas aportar más.

Uno de las principales dudas es qué sucedería si vuelve a subir el precio de los carburantes, la bonificación seguiría siendo de 20 céntimos el litro o aumentaría proporcionalmente. El presidente del Ejecutivo dejó claro que el Estado únicamente aportaría 15 céntimos. Esto supondría que si el precio subiese, las petroleras se verían en el deber de aportar más dinero para controlar el precio de los carburantes. Por lo tanto, al final el precio depende de la aportación de éstas y no del Estado.

Esta medida que en principio solo era para transportistas, ahora también ampara a los particulares. La tan esperada bonificación, según el presidente del Ejecutivo, entrará en vigor el 1 de abril de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

En dicha nota de prensa, el CEEES afirma haber solicitado «en reiteradas ocasiones a la Administración que detallara de qué modo se iba a efectuar dicha rebaja«, pero que a pesar de ello siguen sin respuesta.

Medidas que propone el CEEES

Además, el CEEES propuso al Gobierno varias medidas «coherentes y coordinadas entre sí» para reducir la cantidad que «tanto empresas como particulares han de destinar a los carburantes». Algunas de éstas son:

Reducción temporal del IVA que se aplica a los carburantes del 21% al 10% .

que se aplica a los carburantes del 21% al . Reducción del Impuesto de Hidrocarburos al mínimo permitido por la UE .

. Incremento de la cuantía de devolución del gasóleo profesional , que pasaría de los 4,9 céntimos por litro a 19,9 céntimos por litro . Esto actualmente solo afecta a los transportistas de vehículos de MMA igual o superior a 7,5 toneladas. El CEEES, en cambio, propone que esta medida también influya a las empresas de transporte ligero.

, que pasaría . Esto actualmente solo afecta a los transportistas de vehículos de MMA igual o superior a 7,5 toneladas. El CEEES, en cambio, propone que esta medida también influya a las empresas de transporte ligero. Poner en marcha una línea ICO de liquidez para las empresas con CNAE 4730 (comercio al por menor de combustibles de automoción). Ya que aseguran que el 70% de las estaciones de servicio están en manos de pymes y micropymes , mayoritariamente de carácter familiar.

para las (comercio al por menor de combustibles de automoción). Ya que aseguran que el están en manos de , mayoritariamente de carácter familiar. Poner en marcha una línea ICO de avales que permita a las pymes del sector garantizarse el suministro de carburantes. Debido a que los costes de aprovisionamiento de una estación de servicio son muy elevados y éstos se han disparado en el mes de marzo.

Por lo tanto, el CEEES asegura que si lo que pretende el Estado es que dependa de las pymes y micropymes esta medida, va a ser imposible que se lleve a cabo, «no porque las estaciones de servicio no deseen contribuir al éxito de la misma, sino porque directamente no pueden hacerlo«. Por eso, están a la espera de las medidas que se aprueban este 29 de marzo de 2022 por el Consejo de Ministros.