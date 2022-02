Rainer Zitelmann, prestigioso político y economista alemán: «España tiene un gobierno con una retórica hostil y de odio hacia los ricos»

Nos recibe Rainer Zitelmann en el Hotel Four Seasons. Se encuentra en nuestro país con motivo de la presentación de su libro «Los ricos ante la opinión pública».

Rainer Zitelmann (Frankfurt, 1957) es doctor en Historia y Sociología, divulgador, analista político y económico reconocido en su Alemania natal, con más de una veintena de libros publicados y traducidos a varios idiomas.

Presenta en España su libro «Los ricos ante la opinión pública» (Unión Editorial), compuesto por 12 capítulos en los que se hace una profunda reflexión sobre los prejuicios y sentimientos que alejan a las personas del capitalismo, enparticular, a las personas más ricas.

Rainer Zitelmann en la entrevista concedida a Periodista Digital afirma que «el discurso del gobierno de España está totalmente equivocado», porque el ideal «suma cero» no ha funcionado nunca, en ningún momento de la historia.

Pregunta: ¿Cual fue el motivo que le llevó a escribir Los ricos ante la opinión pública?

Respuesta: Hay mucha literatura escrita sobre los prejuicios contra las minorías raciales, sexuales y religiosas; pero no se ha escrito prácticamente nada sobre este tema. Como investigador y a parte de mi experiencia vital como empresario de éxito, me pareció interesante investigar sobre cómo se ven a los ricos por la opinión pública. Se puede ver en todas las manifestaciones públicas, sobre todo en las de extrema izquierda, un odio hacia los ricos dando igual el país del que se trate.

P.- ¿Por qué dedica un capítulo a cómo ven los españoles a los ricos? ¿Es tan trascendental en comparación con otros países?

R.- Cuando pregunta a la gente qué atributos definen la personalidad de los ricos, la encuesta arrojó tanto atributos positivos como ser inteligentes, emprendedores, industriosos o negativos como ser por ejemplo materialistas, codiciosos o arrogantes. En ningún país hubo tantas asociaciones de términos negativos como en España.

España es el tercer país con peores actitudes hacia los ricos, muy cerca del segundo que es Alemania, algo por detrás de Francia que ocupa el primer lugar.

P.- Con la anunciada reforma fiscal del gobierno, ¿cree que el incremento de los impuestos anunciado contribuye a la salida de inversores extranjero de España y a que no llegue más inversión a nuestro país?

R.- Yo como inversor, no invertiría en un país donde se den estas circunstancias. Con la subida de impuestos lo único que se demuestra es que no han aprendido nada de los sucedido en otros países en los que se han hecho cosas parecidas.Un ejemplo de ello es Suecia, es el caso más extremo de un país europeo donde se subieron mucho los impuesto, rentas, herencias y patrimonio, lo único que se consiguió es que los ricos se fuesen del país, la inversión cayese y la economía se desplomarse.

España es un país muy atractivo, que tiene muchas cosas a su favor; pero tiene un gobierno con una retórica hostil y de odio hacia los ricos. Entre esta retórica hostil y una alta presión fiscal, España está dando la imagen de no querer dar la bienvenida a los inversores.

P.- Si el modelo ideal es de “suma de cero”, ¿cree que el gobierno de España contribuye a ese ideal o está haciendo que sea imposible de alcanzar?

R.- La historia ha demostrado que el ideal suma cero es una idea totalmente equivocada y con ello también el discurso del gobierno español. La historia es muy clara al respecto, en los años 80 se puede ver como en Estados Unidos o en Reino Unidos cuando hubo rebaja de impuestos la economía creció y las personas humildes estaban mejor.

Alemania tenía un impuesto del 53% para las rentas altas y lo bajó al 43%, lo hizo un canciller socialdemócrata, esto no va de derechas ni de izquierdas, aunque en España parece que sí.

P.- ¿Cuáles pueden ser las razones por las que la izquierda de España critica tanto a las donaciones que hace Amancio Ortega a la sanidad pública haciendo creer que su patrimonio se ha obtenido de una forma ilícita?

R.- En el sondeo realizado en el libro, se puede ver que cuando la gente tiene esas opiniones tan envidiosas sobre los ricos, al final critican todo lo que hacen. Si pagaran los impuestos o no, dirían lo mismo aunque no los pagaran. Ocurre lo mismo si donan dinero o aportar dinero a causas filantrópicas, igualmente les van a criticar por ello. Para el rico siempre está la opción de perder o perder, nunca van a ganar porque les van a criticar siempre, al final parten de un pensamiento envidioso.

P.- ¿Qué opina usted sobre el enriquecimiento fulgurante de ciertos políticos españoles?

R.- El mensaje que le da a la sociedad es muy malo, lo peor de todo es que luego nadie suele hacer el discurso que se debería hacer al respecto. Si la política se convierte en un método de enriquecimiento, lo que tenemos que hacer es separar la política de la economía, que no tenga tanto peso la política en las decisiones económicas.

P.- A lo largo de la historia siempre ha habido ricos y pobres, actualmente los sigue habiendo. ¿Cree que en algún momento se va a cambiar la opinión sobre los ricos y se normalizara la visión que tienen de ellos?

R.- Cara al futuro no soy muy optimista, pero los millonarios tienen que darse cuenta que si les están criticando es porque no se están defendiendo. Los ricos tienen que invertir y dedicarse a mejorar la visión que tienen de ellos, no pueden dejar de lado a los medios de comunicación y a los periodistas que les defiende en estos temas, tampoco a la gente que cree en ellos, tienen que limpiar su imagen y defenderla.